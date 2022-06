Frankfurt und Bayern eröffnen Bundesliga-Saison, der VfB empfängt Leipzig

Am 5. August startet die neue Bundesliga-Saison mit dem Spiel zwischen Frankfurt und Bayern. Der VfB Stuttgart empfängt am ersten Spieltag Leipzig, Freiburg muss in Augsburg ran, Hoffenheim in Mönchengladbach und Mainz 05 in Bochum.

Die Sauergurkenzeit fällt in diesem Sommer für Fußball-Fans besonders kurz aus. Worüber sich Klubs und Spieler wegen mangelnder Regeneration oft ärgern, dürften sich die Fußball-Junkies auf dem Sofa freuen: Fast durchgängig gibt es was zu gucken! Denn nachdem es im Anschluss an die abgelaufene Spielzeit und dem DFB-Pokal-Finale fast nahtlos mit der Nations League weiter ging, sind nun die ersten Vereine schon wieder in die Vorbereitung gestartet. Schon Anfang August beginnt die Bundesliga-Saison 2022/23. VfB Stuttgart empfängt am ersten Spieltag RB Leipzig Und die startet mit dem Kracher zwischen dem Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und dem Meister Bayern München am Freitag, 05. August. Aber auch die Paarungen der Südwest-Klubs haben es teilweise in sich: Der VfB empfängt zum Auftakt der neuen Saison den Pokalsieger Leipzig. Gegen den Tabellenvierten der Vorsaion verlor das Matarazzo-Team in der abgelaufenen Spielzeit zweimal. Das Hinspiel endete 0:4 aus Stuttgarter Sicht, das Rückspiel verloren die Schwaben mit 0:2. Der Sport-Club muss zum Saisonstart in Augsburg ran, Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach und die Mainzer in Bochum. Die ersten Spiele des VfB, von Freiburg, Mainz und Hoffenheim 1. Spieltag (05-07.08.2022)

(05-07.08.2022) VfB Stuttgart - RB Leipzig

FC Augsburg - SC Freiburg

VfL Bochum - Mainz 05

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2. Spieltag (12.-14.08.2022)

(12.-14.08.2022) Werder Bremen - VfB Stuttgart

SC Freiburg - Borussia Dortmund

Mainz 05- Union Berlin

TSG Hoffenheim - VfL Bochum 3. Spieltag (19.-21.08.2022)

(19.-21.08.2022) VfB Stuttgart - SC Freiburg

FC Augsburg - Mainz 05

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 4. Spieltag (26.-28.08.2022)

(26.-28.08.2022) 1. FC Köln - VfB Stuttgart

SC Freiburg - VfL Bochum

Mainz 05 - Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 5. Spieltag (02-04.09.2022)

(02-04.09.2022) VfB Stuttgart - Schalke 04

Bayer Leverkusen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim Winter-WM in Kater erfordert besondere Spielplan-Ansetzung Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Kater (21.11 - 18.12.) hat der Spielplan dieses Jahre eine besondere Terminierung. Zum einen startet die Saison ungewöhnlich früh, zum anderen fällt die Winterpause mit rund zwei Monaten besonders lang aus. Der letzte Spieltag im Jahr 2022 ist der und wird vom 11.-13. November ausgetragen. Nach der Weltmeisterschaft nimmt die Bundesliga den Spielbetrieb wieder am 20. Januar auf. Der 34. und letzte Spieltag der Saison 2022/23 ist für Samstag, 27. Mai terminiert.