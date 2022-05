Mit dem Geist von 1992: VfB Stuttgart in Sondertrikots gegen Köln

Der VfB Stuttgart beschwört im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga den Geist von 1992. Die Schwaben werden zum letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) in Sondertrikots antreten.

Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Diese sind optisch an jene Trikots angelehnt, die die Stuttgarter in der Saison 1991/1992 trugen. Das Jersey vereint dabei die wichtigsten Merkmale der VfB-Trikots der historischen Saison vor 30 Jahren. Damals sicherte sich der VfB mit einem 2:1 bei Bayer Leverkusen am letzten Spieltag die Meisterschaft.

"Das Trikot knüpft an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag beflügeln und Glück bringen soll"

Aktuell liegt der VfB in der Tabelle auf dem Relegationsrang 16. Gewinnen die Stuttgarter gegen Köln und verliert Hertha BSC zur gleichen Zeit bei Borussia Dortmund, ziehen die Schwaben noch an den Berlinern vorbei und verbessern sich auf den rettenden 15. Platz. Andernfalls geht es für den VfB wohl in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten. Dass Stuttgart am 34. Spieltag noch direkt absteigt, ist angesichts der drei Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Arminia Bielefeld und des besseren Torverhältnisses unwahrscheinlich.