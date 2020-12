Beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart in Bremen war Silas Wamangituka der Mann des Spiels. Der Angreifer schoss nicht nur beide Tore für die Schwaben, sein aufreizend lässiger zweiter Treffer ließ die Emotionen hochkochen und sorgte nach dem Spiel für Diskussionsstoff.

Wamangituka hatte in der Schlussphase ein Missverständnis zwischen dem Bremer Verteidiger Ömer Toprak und Keeper Jiri Pavlenka ausgenutzt, ihnen den Ball stibitzt und war damit in Richtung des leeren Tores gelaufen. Doch statt direkt das 2:0 für den VfB zu erzielen, wartete der 21-Jährige aufreizend lässig vor dem leeren Bremer Tor, bis zumindest Pavlenka angelaufen kam - dann erst schob er den Ball ein.

Direkt im Anschluss an den Treffer gab es bereits auf dem Spielfeld Diskussionen, Werder Profi Davie Selke geigte Wamangituka die Meinung. Das Tor sorgte auch nach dem Spiel für Diskussionen.

Selke: "Das war respektlos"

"Ich glaube, dass es respektlos war. Da brauchen wir nicht drumherum reden. Der Junge macht ein super Spiel. Dann soll er den Ball einfach reinhauen und nicht so rumlaufen", sagte Selke, der danach noch zum 1:2-Endstand getroffen hatte, nach der Partie. Werder-Coach Florian Kohfeldt wollte die Szene "nicht überdramatisieren".

Matarazzo: "Silas ist schüchtern - und nicht arrogant"

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nahm seinen jungen Angreifer indes in Schutz. "Wenn man Silas kennt, weiß man, dass er ein schüchterner Junge und nicht arrogant ist'", sagte er: "Das Erste, was ich empfunden habe, war, dass er auf Zeit spielt, wie wenn man zur Eckfahne geht." Der 43-Jährige habe aber auch Verständnis für die Bremer Reaktionen.

Klar ist: Wamangituka war der Spieler des Spiels. Aktuell trumpft der Kongolese von Woche zu Woche stärker auf. Mit seinem Tempo und zielstrebigen Angriffsaktionen sorgte er immer wieder für Furore. "Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht", lobte Matarazzo das 21-jährige Talent und präzisierte: "Was seine Bewegung nach vorne und die Torgefährlichkeit angeht, hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht seit der letzten Saison."

In der vergangenen Spielzeit lief Wamangituka in der 2. Liga 29 mal für den VfB auf, erzielte sieben Tore und gab sechs Assists. Nun weist er nach zehn Spielen bereits sieben Scorerpunkte (fünf Treffer, zwei Vorlagen) auf. Der Offensivspieler ist genau so schnell in der Bundesliga angekommen wie seine Mannschaft.

Eines der jüngsten Teams der Liga

Nach dem ersten Stuttgarter Sieg in Bremen seit 2006 dürfen die Schwaben ein zufriedenstellendes Zwischenfazit ziehen. 14 Punkte nach zehn Spielen, 19:16 Tore, Platz acht - und das mit einem der jüngsten Teams der Liga. Es erscheint vieles möglich in dieser Saison - sowohl für den VfB, als auch für Silas Wamangituka.

Entschuldigung von Wamangituka

Und mit etwas Abstand zum Spiel entschuldigte sicher dieser sogar. "Sehr schöner Sieg, sehr schöne drei Punkte. Ich will hier aber auch die Gelegenheit nutzen, um mich aufrichtig bei Werder Bremen und allen, die ich verärgert habe, zu entschuldigen", schrieb Wamangituka auf Instagram.