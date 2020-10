Die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet über Zweifel an der Identität von Stürmer Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart. Der Verein wies die Anschuldigungen nun zurück.

Tim Walter stellt sich hinter Wamangituka

Der VfB hat Medienberichte über die angeblich falsche Identität seines kongolesischen Profis Silas Wamangituka entschieden zurückgewiesen. "Es gibt keinen Grund an der Richtigkeit der Unterlagen zu zweifeln", sagte Trainer Tim Walter am Freitag. Die französische Sporttageszeitung L'Equipe hatte berichtet, dass es sich bei Wamangituka (20 Jahre) um Silas Mvumpa Katompa (21) handeln könnte. Dies soll Max Mokey Nza-Ngi behaupten, der Präsident des kongolesischen Klubs MK Etancheite, bei dem Mvumpa Katompa unter Vertrag gestanden habe. Von dort soll er zu Paris FC und schließlich zum VfB gewechselt sein.

VfB weist die Anschuldigungen zurück

Der Bundesliga-Absteiger hatte den Angreifer im August für acht Millionen Euro aus Paris geholt. Die Schwaben teilten überdies mit, ihnen lägen neben Wamagitukas Reisepass alle Spielerpässe der zuständigen Verbände vor, die die Karriere des Neuzugangs "bis in das Jahr 2010 zurück vollständig abbilden". Die Dokumente seien von französischen und deutschen Behörden "als richtig und ausreichend erachtet" worden. Diesem Urteil "muss und darf der VfB Stuttgart vertrauen". Walter will Wamangituka deshalb "mit allem, was ich habe, unterstützen". Er werde das Thema intern nicht weiter ansprechen und mit dem Stürmer "umgehen, wie wir es bisher getan haben. Ich bin immer für den Jungen da, daher ändert sich dadurch nichts."

Stellungnahme des VfB Stuttgart zu Silas Wamangituka Im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen zu Silas Wamangituka nimmt der VfB wie folgt Stellung:



Der VfB Stuttgart hat sich im Rahmen des Wechsels des Spielers zum VfB wie immer alle relevanten Unterlagen vorlegen lassen. Dem VfB Stuttgart liegt nicht nur der Reisepass des Spielers vor, sondern auch die Spielerpässe der zuständigen Fußballverbände, die seine Karriere bis in das Jahr 2010 zurück vollständig abbilden. Der VfB Stuttgart sah keinen Anlass und sieht weiterhin keinen Anlass, an der Echtheit oder der Richtigkeit offizieller staatlicher Dokumente zu zweifeln. Diese Dokumente wurden sowohl in der Vergangenheit von den französischen Behörden als auch im Sommer von allen zuständigen deutschen Behörden als richtig und ausreichend erachtet. Diesen Prüfungsergebnissen muss und darf der VfB Stuttgart vertrauen.

Silas gehe es allein um Fußball

Wamangituka, der in zwölf Ligaspielen vier Tore erzielt hat, sei auch am Montag (20.30 Uhr) in Darmstadt "ein Kandidat für die Startelf", meinte Walter. Der VfB war bemüht, die Geschichte klein zu halten und keinen zweiten "Fall Jatta" entstehen zu lassen. "Silas ist ein sehr zurückhaltender junger Mann, eher schüchtern in der Kabine", sagte Walter. Ihm persönlich gehe es allein um Fußball, "rein um das Spiel am Montag. Für uns ist es wichtig, dass Silas der Spieler auf dem Platz ist, den wir wollen."