Silas fällt beim VfB Stuttgart für den Rest der Saison mit Schulterverletzung aus

Der VfB Stuttgart muss die nächste Hiobs-Botschaft verarbeiten: Stürmer Silas Katompa Mvumpa wird bis zum Ende der Saison nicht zur Verfügung stehen.

Der 23-jährige musste gestern im Spiel gegen den VfL Bochum bereits in der ersten Halbzeit mit einer Schulterverletzung vom Platz. Der Spieler wurde inzwischen eingehend untersucht. Das Ergebnis: der VfB-Angreifer hat sich eine Schulterluxation zugezogen.

Silas muss operiert werden

Die Verletzung - gerissene Bänder - macht eine Operation unbedingt erforderlich. Der Eingriff erfolgt heute (Sonntag) in der Sportklinik Stuttgart. Silas Katompa Mvumpa wird in Folge dessen für drei bis vier Monate ausfallen und dem VfB damit in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Mislintat: "Das ist eine extrem bittere Nachricht"

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat kommentierte inzwischen: "Das ist eine extrem bittere Nachricht für Silas und den VfB. Silas war nach seinem Kreuzbandriss auf dem Weg zurück zu alter Stärke, die neuerliche Verletzung ist ein herber Rückschlag. Wir werden Silas auf dem Weg zurück nach Kräften unterstützen und alles daran setzen, unser Saisonziel auch ohne ihn zu erreichen.“

Für den abstiegsgefährdeten VfB, der gestern in der letzten Minute den Sieg gegen den VfL Bochum (1:1) noch aus der Hand gab, ist das ein weiterer heftiger Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.