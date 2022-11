VfB vor Gladbach: Wimmer und die Wucht von Fans und Mannschaft

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bangt vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Dan-Axel Zagadou. Unterdessen lobt Interimstrainer Michael Wimmer seinen besten Linksfuß im Kader.

VfB-Interimscoach Michael Wimmer hat Linksverteidiger Borna Sosa in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag in Gladbach (20:30 Uhr) gelobt. "Borna Sosa ist einer, der vorangeht und qualitativ top die Flanken bringt", sagte der 42-Jährige in der Pressekonferenz. Der "Mann des Spiels" gegen Augsburg bereitete den Treffer von Serhou Guirassy zum 1:1 mit dem rechten Fuß vor. "Das zeigt, wie er sich selbst auch entwickelt hat." Für Wimmer sei Sosa einer der besten Linksverteidiger der Liga.

Beim späten 2:1-Sieg über den FC Augsburg habe sein Team zusammen mit den Fans eine Wucht entwickelt. "Das gesamte Stadion hatte den Glauben, dass wir das 2:1 noch machen." Dass dies so passiert sei, gebe seiner Mannschaft hoffentlich auch einen Schwung für die nächsten Spiele.

Sorgen macht Wimmer allerdings Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou. Der Franzose habe am Mittwoch wegen einer Grippe nicht trainieren können, sagte Interimstrainer Michael Wimmer am Donnerstag. Man müsse abwarten, ob der Franzose bis zum Spiel am Freitag (20:30 Uhr) wieder fit sei.

Millot und Coulibaly fehlen - Vagnoman nach langem Ausfall im Kader

Definitiv fehlen werden die Mittelfeldspieler Enzo Millot und Tanguy Coulibaly, die beide unter muskulären Problem leiden. Rechtsverteidiger Josha Vagnoman hat sein Knochenödem im Mittelfuß dagegen auskuriert und kehrt nach fast zweimonatiger Pause zurück in den Kader, erklärte Wimmer.

Wimmers Bilanz: Drei Siege, eine Niederlage

Unter dem 42-Jährigen hat der VfB bisher drei von vier Pflichtspielen gewonnen, ein Auswärtssieg mit den Stuttgartern fehlt ihm allerdings noch. Der soll nun in Mönchengladbach gelingen. Dennoch warnte Wimmer: Auch wenn die Borussia zuletzt drei Pflichtspiele nacheinander verloren habe und in dieser Saison oft wechselhaft auftrete, habe sie eine "Mannschaft mit sehr hoher individueller Qualität".