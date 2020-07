Es ist der 19.Juli 2019. Das Testspiel des VfB Stuttgart im Trainingslager gegen den SC Freiburg. Saša Kalajdžić geht an der Mittellinie in einen Zweikampf mit Freiburgs Nico Schlotterbeck. Danach ist nichts mehr wie es war.

Kreuzbandriss, Innenbandriss und Außenmeniskusriss im Knie. Ein Totalschaden. Es geht nicht darum, wann der 22-Jährige zurückkommt, sondern, ob überhaupt. Die Prognosen sind nicht rosig.

Er will zeigen, dass er es schaffen kann

Aber der Zwei-Meter-Mann beginnt mit dem Kraftakt, will allen zeigen, dass er es schaffen kann. SWR Sport begleitet ihn auf seinem Weg und ist dabei, als er nach der OP auf Krücken durch seine Heimatstadt Wien humpelt und mit der Physiotherapie beginnt. Jetzt, zehn Monate später, ist SWR Sport wieder in Wien. Die Krücken sind Geschichte. Wir besuchen die Orte, an denen der lange und schwere Kraftakt begann.

Wie damals sitzt er in der Sonne auf einer Bank am Kaiserwasser, einem kleinen Badesee im 22. Bezirk. Der Unterschied jetzt ist, dass er entspannt auf eine fast einjährige Leidenszeit zurückblicken kann. "Wir sind vor zehn Monaten hier gesessen und haben gesagt: Vielleicht geht das auch nicht mehr mit dem kicken. Das kann ja auch sein. Und jetzt hat alles funktioniert. Von dem her bin ich überglücklich", sagt er im Interview.

Dauer 0:16 min Saša Kalajdžić: "Jetzt bin ich überglücklich." Nach einer schweren Knieverletzung vor 10 Monaten hat sich der Stürmer zurückgekämpft.

In die Fußstapfen von Mario Gomez?

Als wir zu seinem alten Verein, dem SV Donau, kommen, begrüßt ihn sein Freund Nermin herzlich. Das hat sich nicht verändert. Jetzt tritt er allerdings mit uns auf dem satten Rasen gegen den Ball. Locker, lässig, entspannt. In Stuttgart wird sich das dann bald ändern, denn es war schon zu lesen, er solle in die Fußstapfen von Mario Gomez treten. "Das finde ich unangebracht", sagt er dazu. "Dieser Mensch ist einer der besten Stürmer des letzten Jahrzehnts. Er hat etwas erreicht, was ich vielleicht nie erreichen werde. Das kann man zwar nie wissen. Ich würde mich nie mit ihm vergleichen."

Erster Treffer für den VfB

Sein erstes Tor für den VfB Stuttgart hat er schon gemacht. Gegen Nürnberg. Nach Vorarbeit von Silas Wamangituka hat er den Ball locker eingeschoben. "Für das Tor habe ich nicht viel machen müssen, außer den Sprint nach vorne. Aber das war unbeschreiblich, dass das dann funktioniert hat", erinnert er sich. Davor war er beim Lastminute-Sieg gegen HSV eingewechselt worden, was ein absolutes Glücksgefühl bei ihm ausgelöst hat, erzählt er. Dabei muss er schmunzeln: "Das Stadion kam mir plötzlich so riesig vor."

"Wenn du etwas verlierst, schätzt du es erst richtig"

Als wir später beim Polizeisportverein Wien im Kraftraum stehen, kommen die Erinnerungen an die vier Wochen Schufterei an den Maschinen wieder hoch. Doch auch hier hat er die positiven Seiten im Gedächtnis behalten. Dass er intensiv für seinen Körper arbeiten müsse, habe er vor der Verletzung schon gewusst, aber mit der Verletzung habe sich das noch viel stärker in ihm verankert. "Es ist immer so im Leben, wenn du etwas verlierst, schätzt du es erst richtig. Ich bin ein Mensch, der versucht alles zu schätzen und dankbar zu sein."

Respekt bleibt: Hält das linke Knie?

Wenn man mit ihm durch den 22. Bezirk läuft und auch Halt macht an seinem Lieblings-Eissalon, redet man über viele Dinge, die nicht unbedingt mit Fußball zu tun haben, sondern mit seinem Leben in Wien. Er zeigt seinen alten Kindergarten, redet darüber, dass er noch gestern mit seinen Kumpels Basketball gespielt hat und mit seiner kleinen Schwester Fußball auf der grünen Wiese.

Und was bleibt? Neben den Narben im Knie vielleicht sogar welche im Kopf? Ist da noch eine Angst vor Zweikämpfen oder die Ungewissheit, ob das linke Knie hält? Klar habe er ab und zu noch Angst bei Zweikämpfen und bei Kopfbällen zumindest Respekt. Doch er ist sich absolut sicher, wenn er sagt: "Die Angst verschwindet, die Narben am Knie bleiben."

Angriff statt Karriereende

Saša Kalajdžić wird am 7. Juli 23 Jahre alt. Wenige Tage später wird es genau ein Jahr her sein, dass seine Karriere fast zu Ende gewesen wäre. Nach seiner Leidenszeit hat er sich zurückgekämpft und sagt: "Ich will der beste Saša Kalajdžić sein, der ich sein kann."