Sasa Kalajdzic ist in Rekordzeit in der Bundesliga angekommen. Drei Tore in drei Spielen - eine Top-Bilanz für den österreichischen Angreifer. Gegen Bayer Leverkusen sichert er dem VfB Stuttgart das Unentschieden. Sportdirektor Sven Mislintat sieht beim 23-Jährigen trotzdem noch viel mehr Potenzial.