Der bei Juventus Turin ins Abseits geratene Sami Khedira liebäugelt mit einem Wechsel nach England in die Premier League. Das verriet der ehemalige Profi des VfB Stuttgart im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF.

"Definitiv würde mich die Premier League reizen, das war nie ein Geheimnis, das habe ich auch immer offen kundgetan", sagte der 33-Jährige: "Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich mich einem Premier-League-Klub anschließend könnte."

Kontakt mit Mourinho und Ancelotti

Es gebe aber kein konkretes Angebot, nur Gespräche und Austausch, so der Weltmeister von 2014 weiter. Mit seinen ehemaligen Trainern Carlo Ancelotti vom FC Everton und Jose Mourinho von Tottenham Hotspur habe er unabhängig von seiner eigenen sportlichen Situation immer noch Kontakt.

Der gebürtige Stuttgarter spielte bis 2010 beim VfB, dann bis 2015 beim spanischen Rekordmeister Real Madrid und seit fünf Jahren beim italienischen Rekord-Champion Juventus Turin. Dort ist Khedira unter Trainer Andrea Pirlo aussortiert worden und hat seit März kein Ligaspiel für mehr die "Alte Dame" bestritten. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenvierten der Serie A läuft im Sommer 2021 aus.

"Neue Wege finden"

Der Mittelfeldspieler bezeichnete seine Situation als "nicht frustrierend. Sie ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ich möchte spielen, definitiv, aber an Andrea Pirlo liegt es nicht". Er verstehe, dass der Trainer seine Art von Fußball spielen lassen wolle. "Die muss ich akzeptieren. Deswegen muss man schauen, dass man dann auch neue Wege findet", sagte Khedira.

"Nicht den Miesepeter spielen"

Er trainiere mit der Mannschaft, versuche sich durch gute Leistung anzubieten. Er habe sich vorgenommen, "nicht wie ein kleines Kind mich in die Ecke zu setzen und zu schmollen und irgendwie den Miesepeter zu spielen". Und weiter: "Ich möchte, wenn ich dann im Endeffekt gehe, dass Juventus mich als großartigen Spieler in Erinnerung hat. Oder in der jetzigen Phase den besten Reservisten oder den besten nichtberücksichtigten Spieler, den sie je hatten."