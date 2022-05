VfB Stuttgart: Das ist der Fahrplan für den Sommer

per Mail teilen

Nach der Bundesliga-Saison ist vor der Bundesliga-Saison - auch beim VfB Stuttgart. Neben dem Trainingsauftakt am 27. Juni stehen einige Testspiele bereits fest.

Es war eine spannende und nervenaufreibende Saison für den VfB Stuttgart. Nach dem geglückten Klassenerhalt in letzter Minute befindet sich die Mannschaft nun im wohlverdienten Sommerurlaub. Doch die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. Der Fahrplan bis zum Saisonstart steht teilweise schon.

Der Trainingsauftakt für die Saison 2022/2023 ist am 27. Juni. Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo am 2. Juli. Um 15:00 Uhr tritt der VfB beim Landesligisten SV Böblingen an.

Trainingslager im Allgäu und erstes Pflichtspiel

Für das Trainingslager bleiben die Schwaben dieses Jahr in Deutschland: Statt wie im Vorjahr nach Kitzbühel geht es für den VfB Stuttgart dieses Mal vom 9. bis 16. Juli ins Allgäu.

Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart 27.6. : Erstes Mannschaftstraining

: Erstes Mannschaftstraining 02.7. : Testspiel gegen SV Böblingen (15:00 Uhr)

: Testspiel gegen SV Böblingen (15:00 Uhr) 09.7.-16.7 : Trainingslager im Allgäu

: Trainingslager im Allgäu 29.7-01.08. : 1. Runde im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden

: 1. Runde im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden 05.-07.08.: Erster Spieltag in der Bundesliga

Ende Juli wird es dann ernst, denn das erste Pflichtspiel steht auf dem Programm. Im Zeitraum vom 29. Juli bis 1. August muss der VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals ran. Der Gegner ist Dynamo Dresden. Vom 5. bis 7. August findet der erste Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga statt. Der Gegner zum Auftakt wird zusammen mit dem kompletten Bundesliga-Spielplan am 17. Juni bekanntgegeben.