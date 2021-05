per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat eine gute Saison gespielt. Das junge Team mit Trainer Pellegrino Matarazzo hat viel Freude bereitet, meint SWR-Sportreporter Andreas Köstler.

Am Samstag ist sie also Geschichte, diese 58. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Die kuriose, irgendwie dumpfe Aneinanderreihung von Spieltagen. Ausgerechnet in dieser fan- und emotionsarmen Duellzeit der Elitekicker ist der VfB Stuttgart verhaltensauffällig geworden. Und zwar sportlich. Zum anderen später mehr.

Für mich ist in Bad Cannstatt etwas entstanden, das nach mehr verlangt. Diese "Jungen Wilden reloaded" haben zurecht sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Mir fällt hier der Name Kalajdzic als erster ein, weil ich ihn begleitet habe auf seinem Weg zurück, nach dem Totalschaden im Knie. Weil er mich als Fußballer total überzeugt hat, aber vor allem als Mensch. Dem Schlaks aus Österreich traue ich auch zu, mit den schwierigen Phasen umgehen zu können, die mit absoluter Sicherheit kommen werden.

Gesamtbild überzeugend

Es fällt mir schwer, besonders spektakuläre Siege herauszupicken oder "grottenschlechte" Kicks. Ich finde das Gesamtbild überzeugend. Die Richtung, in die sich der Verein sportlich entwickelt. Damit komme ich zu den beiden Hauptakteuren: Dem Sportdirektor Sven Mislintat und dem Trainer Pellegrino Matarazzo. Fast alle Spieler haben sich weiterentwickelt, weil sie von einem Trainer geführt wurden, der an ihre Stärken geglaubt hat und sie an ihren Schwächen hat arbeiten lassen.

Das ganze Konstrukt, zusammengestellt von einem Sportdirektor, der es schafft, Talente zu entdecken und sie vom VfB zu überzeugen. Dazu sind beide, soweit es das Geschäft zulässt und soweit ich es beurteilen kann, offen, direkt und ehrlich im Umgang.

Damit komme ich zur einzigen Enttäuschung, die ich schlucken musste. Thomas Hitzlsperger hat mit seinem Verhalten im Machtkampf nicht nur bei mir heftiges Kopfschütteln ausgelöst. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Da das Schütteln mittlerweile abgeklungen ist und ich ihm seine Entschuldigung abgenommen habe, bin ich auch da zuversichtlich, dass der Verein weiter in die richtige Richtung unterwegs ist.

