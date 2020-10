Mit einem 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim gelang dem VfB Stuttgart in heimischer Arena ein Jahresstart nach Maß. Sportdirektor Sven Mislintat lobt Pellegrinos Arbeit und achtet auf Struktur im Kader.

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart können aufatmen. Der Start in die zweite Saisonhälfte ist gelungen. 3:0 hieß es am Ende im Schwaben-Duell gegen aufstrebende Heidenheimer.

TV Tipp: SWR Sport BW Es wird ernst für Pellegrino Matarazzo als neuer Trainer des VfB Stuttgart: Wir schauen in SWR Sport ab 21:45 Uhr zurück auf die Woche der Schwaben. Außerdem zweigen wir alles Sehenswerte zum Sonntagspiel des SC Freiburg beim 1.FC Köln. Angereichert wie immer mit der Analyse und ausführlichen Interviews. Dazu gibt es die Sonntagsspiele der 2.Liga mit dem 1.FC Heidenheim gegen Dresden und Nürnberg gegen den SV Sandhausen. Zu Gast im Studio ist Hoffenheims Torhüter Philipp Pentke.

Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB, sagt im Gespräch mit SWR Sport, dass es kein einfaches Spiel gewesen sei, da man "nach einer langen Winterpause nie genau weiß, wo man steht". Zudem kam der FCH mit Rückenwind nach Stuttgart, stand auf dem vierten Platz der Tabelle und hatte die Möglichkeit, den Absteiger aus der Bundesliga mit einem Sieg von den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

Strukturiert zum Sieg

Trotz des hohen Drucks machte der VfB drei Tore gegen die beste Defensive der Liga. Für Mislintat war vor allem die Ordnung auf dem Platz ein gewinnbringender Faktor: "Was gestern sehr gut getan hat, war die Struktur komplett im Spiel."

Dadurch, dass die Mannschaft defensiv wie offensiv sicher gestanden habe, habe man in der ersten Halbzeit fast nichts zugelassen, erklärt Mislintat. Und weiter: "Dann kriegt man Ruhe und Geduld in das Spiel herein und vielleicht auch die Klarheit, um im entscheidenden Moment das Tor zu machen."

Diese Herangehensweise bringt den Vorteil mit sich, nicht "immer Druck zu spüren, jetzt etwas produzieren zu müssen", so der Sportdirektor.

Fortschritte erkennbar

Mislintat ist zufrieden mit den Ansätzen des neuen VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo. Der US-Amerikaner habe "eine relativ klare Idee, wie wir schneller vertikal spielen, aus einer Struktur ein Pressing einleiten und in eine tiefere Formation zurückfallen wollen". All das habe er beim Spiel gegen Heidenheim bereits gesehen.

Von einem Vergleich zu Pellegrinos Vorgänger Tim Walter sieht Mislintat ab: "Die Vergleiche besser oder anders, die brauchen wir gar nicht mehr vornehmen." Viel eher müsse der VfB beschreiben, was er vorhabe und "schauen, ob das aufgeht".

VfB möchte Kontinuität

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga kam es beim VfB Stuttgart zu einem radikalen Umbruch. Aus diesem Grund, möchte der VfB nun Ruhe in den Kader bekommen. Sven Mislintat hat ein sehr großes Vertrauen in den aktuellen Kader, die geringe Anzahl an Transfers in der Winterpause bestätigt das.

Lediglich Emiliano Insua ließen die Stuttgarter nach Los Angeles und Santiago Ascasibar nach Berlin ziehen. Neu hinzu kamen junge Talente wie Darko Churlinov vom 1. FC Köln und Lilian Egloff aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.

"Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen." VfB-Sportdirektor Sven Mislintat

Mislintat freut sich über das erste Pflichtspiel-Ergebnis im Jahr 2020, verweist aber auf die anstehenden Aufgaben in der 2. Bundesliga. Die nächste Bewährungsprobe in St. Pauli (ab 14 Uhr live in SWR1 Stadion) wolle man "mit der gleichen Entschlossenheit angehen" wie gegen Heidenheim und "mit dem gleichen Eifer dort bestehen".