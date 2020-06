"Heute ist feiern erlaubt": VfB fast sicher zurück in der ersten Liga

Mission so gut wie erfüllt: Nach dem 6:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg hat der VfB Stuttgart den Aufstieg so gut wie sicher. Drei Punkte und elf Tore müsste der 1. FC Heidenheim am letzten Spieltag aufholen. Unrealistisch, denn es scheint, als habe der VfB gerade noch rechtzeitig Ernst gemacht.