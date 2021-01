per Mail teilen

VfB-Präsident Claus Vogt äußert in einem offenen Brief, dass die Mitgliederversammlung weder rein digital noch im März stattfinden solle. Damit würde auch die Wahl des neuen Präsidenten aufgeschoben werden. Die Mehrheit der Fans begrüßt dieses Vorgehen.

Seit Wochen brodelt es an der Spitze des VfB Stuttgart. Der Auslöser: Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger hatte massive Vorwürfe gegen den amtierenden Präsidenten Claus Vogt erhoben und bekannt gegeben, am 18. März selbst für das Präsidentschaftsamt kandidieren zu wollen. Der Machtkampf nimmt kein Ende. Nun hat Vogt angekündigt, dass die Versammlung im Interesse der Mitglieder "weder als rein digitale Veranstaltung noch am 18.03.2021" stattfinden solle. Damit stellt er sich auch gegen seine Kollegen im Vereinspräsidium, Bernd Gaiser und Rainer Mutschler.

Viele Fans unterstützen Vogts Entscheidung

Die Mehrheit der Fans im Netz begrüßt die Entscheidung. Twitter-Userin Cornelia_1893 dankt Vogt beispielsweise für "die starken Worte", für Schub@ ist die Erklärung des Präsidenten zwar "eine Menge Holz", jedoch die "Argumentation und sein Verhalten deutlich nachvollziehbarer als es bei Hitzlsperger der Fall ist".

Vielen Dank @clausvogt1893 für die starken Worte, diese Entscheidung war alternativlos. Und Danke für die persönliche Beantwortung meines Anliegens - Verschiebung der Mitgliederversammlung. Im Gegensatz zum @Verein1893, Bernd Gaiser und Rainer Mutschler zu weiteren Themen. #VfB https://t.co/68xeIUi31H https://t.co/zidrFYeJL0 Cornelia_1893 #TeamVfB, Twitter, 27.1.2021, 11:29 Uhr

Auch Patrick P. findet, dass es "absolut im Sinne aller Mitglieder" sei, dass die Wahl "auf einen Zeitpunkt verschoben wird, an dem die Fakten auf dem Tisch liegen".

Auch für Ron Merz ist "eine Verschiebung der Mitgliederversammlung alternativlos". Das Statement gewinne für den 1. Vorstand des VfB-Fanclubs "OFC 1893" jedoch "insbesondere durch die aufgeführte Begründung an Brisanz und wirft erneut ein schlechtes Licht auf den Verein und seine Gremien. Sollten die Vorwürfe tatsächlich den Tatsachen entsprechen, dann müssen beim VfB weitreichende personelle Veränderungen angestoßen werden", sagt Merz gegenüber SWR Sport. Die Mitglieder müssten seiner Meinung nach "diese Chance auf Veränderung nutzen".

Benedikt Storz über den "harten, aber richtigen Schritt"

Auch Benedikt Storz befürwortet Vogts Entscheidung. Der 1. Vorsitzende des VfB-Fanclubs Villingendorf finde es zwar "hart", wie der Präsident jetzt "im Alleingang" entschieden hat, "aber das ist laut Satzung sein gutes Recht. Im Hinblick auf die aktuelle Lage, auch mit der Aufarbeitung der Datenaffäre, finde ich es den richtigen Schritt von ihm", sagt er im Interview.

Unter den Fans werde weiterhin "kontrovers diskutiert", so Storz. Es herrsche "aktuell noch viel Unsicherheit wegen der Datenaffäre und kein eindeutiges Meinungsbild aufgrund der undurchsichtigen Lage". Das werde anders aussehen, "sobald die Untersuchung abgeschlossen ist", ist sich der Vorsitzende des ältesten offiziellen VfB-Fanclubs sicher. Doch aktuell beobachte Storz bei den Fans eine "Tendenz deutlich pro Vogt. Er ist pro Fans. Ich finde es positiv, dass er dranbleibt und jetzt mehr oder weniger offen kommuniziert. Auch wenn die Gegenseite meint, so kommunizieren zu müssen. Im Prinzip passt er sich dem Spiel an", sagt Storz gegenüber SWR Sport.

Ein Machtkampf zu Lasten der Fans

Auch wenn Benedikt Storz eine Verschiebung der Präsidentenwahl befürwortet, findet er die Streitereien "von allen Seiten unprofessionell und dem VfB nicht würdig". Den seit Wochen brodelnden Machtkampf bezeichnet der Fanclub-Vorsitzende als "öffentliche Schlammschlacht". Ähnlicher Meinung sind auch einige Fans in den Sozialen Medien. Tonywest wünscht sich zum Beispiel auf Twitter, dass "diese Superidioten ihren Machtkampf beilegen". User Batigol habe den Glauben daran verloren, "dass sich die Wogen in absehbarer Zeit glätten lassen".

#VfB können diese SUPERIDIOTEN #Vogt und #Hitzlsperger mal ihren Machtkampf beilegen?Die schaden sowas unserem Verein,obwohl sie immer betonen,das Beste für den Verein zu tun.Einfach zum KOTZEN tonywest, Twitter, 27.1.2021, 12:11 Uhr

Viele VfB-Anhänger wünschen sich, dass endlich wieder Ruhe einkehrt. "Das führt zur kompletten Eskalation. Beide Seiten tragen dazu bei. Am Schluss sind wir – wie schon so oft – die Deppen", schreibt Mark1893. Er könne über die Situation nur noch "mit dem Kopf schütteln". Der User Blutgrätscher ist sich zwar sicher, dass beide "das Beste für den Verein" wollen. Doch genau das mache "die Situation so schwierig". Robert Benztown äußert auf Facebook die für ihn einzige Lösung: "Der Verein kommt nur zur Ruhe, wenn der komplette Vorstand des e.V. neu besetzt wird." Er sieht den Machtkampf als "alle gegen alle".

Wenig Gegenwind bei Wahlverschiebung

Die Mehrheit ist dafür, die Präsidentschaftswahl aufzuschieben, doch es gibt auch Zweifel an der Entscheidung. Twitter-Userin LisaMeyer1893 sieht in Vogts Erklärung ein "Zeitspiel. Er verrät damit die Mitglieder, nur um sich im Amt zu halten. Das ist erbärmlich! Er ist für ein und nicht zwei Jahre gewählt", macht sie ihren Standpunkt im Netz deutlich.

@clausvogt1893 spielt auf Zeit und verrät damit die Mitglieder, nur um sich im Amt zu halten. Das ist erbärmlich! Er ist für ein und nicht zwei Jahre gewählt. Seine Stellungnahme ist wie die erste von @ThomasHitz, nur im freundlich. #ProHitz #VfB Lisa, Twitter, 27.1.2021, 12:05 Uhr

Auch AscaciKreutz sieht die Verschiebung kritisch, er findet, dass die Mitgliederversammlung "durchaus digital durchführbar" sei. "Präsenz ist klar besser, ob es so im September durchführbar ist, steht dennoch in den Sternen."

Der Machtkampf an der VfB-Spitze spaltet nicht nur die Führungsebene, sondern auch die Fanlager. Die Entscheidung über den neuen Präsidenten könnte sich vermutlich noch über einige Monate hinziehen.