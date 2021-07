Der Präsidentschaftskandidat des VfB Stuttgart, Pierre-Enric Steiger, hat mit einer Äußerung über christliche Nächstenliebe für großen Unmut gesorgt. Viele VfB-Fans reagieren empört.

Es sollte wohl ein ganz gewöhnlicher Wahlkampfauftritt für Pierre-Enric Steiger werden: Zu Gast im VfB-Fanpodcast "Bruddelei" erzählte der Präsidentschaftskandidat des VfB Stuttgart viel. Er gab Einblicke in seine Jugend, sprach über Ämter und Gremien, den VfB Freundeskreis und natürlich auch über sein Zukunftspapier für den VfB. Mehr als eine Stunde räumten die Podcast-Macher dem Präsidenten der Björn Steiger Stiftung ein - nur wenige Minuten reichten aus, um in weiten Teilen des VfB-Fanlagers für große Empörung zu sorgen. Und das, obwohl es in diesem Moment ausnahmsweise gar nicht um Fußball ging.

Christliche Nächstenliebe und Rettungsdienste

Angesprochen auf seinen christlichen Glauben erzählte Pierre-Enric Steiger von einer Vielzahl von Ämtern, die der heute 49-Jährige innerhalb der evangelischen Kirche innehatte. Über 40 Ämter habe er bereits bekleidet. Der christliche Glaube helfe ihm dabei, Menschen besser zu verstehen, erzählte er. Und dann sprach er über seine Arbeit in der Björn Steiger Stiftung, benannt nach seinem als Kind tödlich verunglückten Bruder, die das Ziel hat das Rettungswesen zu verbessern.

Diese Arbeit habe ihn im Auftrag der Bundesregierung in verschiedene Länder geführt, so Steiger im Podcast. Dort sei er der Frage nachgegangen: "Wie baut man denn da den Rettungsdienst auf?" Und dann folgten jene 40 Sekunden, die nun heftig diskutiert werden. Steiger führte aus:

"Ohne den christlichen Glauben, haben wir festgestellt, kriegt man die Struktur nicht hin. Weil sie einfach in die Logik nicht reinkommen. Also wenn diese Nächstenliebe nicht da ist, sondern der Gegenüber einem vollkommen wurscht ist und egal ist, dann kann ich diese Prozessketten nicht abbilden. Das ging nicht. Das fand ich eigentlich die spannendste Erkenntnis, die ich da im Ausland mitnehmen konnte."

Steiger behaupte mit dieser Aussage, "dass Länder ohne Christentum nicht in der Lage seien, ein Rettungsdienstsystem aufzubauen, weil den Leuten dort das Gegenüber 'vollkommen Wurschd' sei", so Twitter-Nutzer 0711st. Er beschrieb damit die gängige Interpretation in den sozialen Netzwerken. Unzählige Fans machten ihrem Unmut über Steigers Aussage in den sozialen Medien Luft.

@buzze @SautterBernd @VfB_Fanprojekt Hintergrund: seine Aussage im @bruddelei Podcast, dass Länder ohne Christentum nicht in der Lage seien, ein Rettungsdienstsystem aufzubauen weil den Leuten dort das Gegenüber 'vollkommen Wurschd' sei. https://t.co/2ZoB04AnQo

Jemand mit solch einem oberflächlichen Weltbild wie @pierresteiger kann und darf in einem weltoffenen Verein in dem alle Memschen egal welcher Religionsangehörigkeit oder sexueller Gesinnung willkommen sind keinen Posten inne haben. #Fakt #VfB https://t.co/VZBZO8nEzG

Hallo @pierresteiger das Mittelalter ruft an und möchte sein missionarisches Weltbild wieder habrn https://t.co/LpjZKc0Gwp

Wenige bestärkende Stimmen stehen seitdem einer immer größer werdenden Zahl Kritiker gegenüber. Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts sah sich der Mann, der im Juli gerne den amtierenden Präsidenten Claus Vogt beerben möchte, zu einer Entschuldigung veranlasst: "Als Christ respektiere ich jedweden religiösen Glauben unserer Mitmenschen zutiefst - weltweit", so Steiger. "Sollte sich dennoch jemand durch meine Aussagen angegriffen fühlen, dann bedaure ich dies. Das war nicht meine Absicht - und entspricht nicht meinem religiösen Grundverständnis."

#VfB https://t.co/gMOVFNm5MG

Eine Entschuldigung, die einem Großteil der Nutzer aber nicht weit genug ging. "Aber die Aussage (...) bleibt damit bestehen, verstehe ich das richtig?!", antwortete der Nutzer "Bachkippe" per Twitter auf die Stellungnahme, und auch "El-Flöksinger" kommentierte: "Also bleibt die Aussage so stehen. Gut zu wissen."

@pierresteiger Also bleibt die Aussage so stehen. Gut zu wissen

@pierresteiger Aber die Aussage, dass Menschen ohne "christliches Nächstenliebegefühl" keine Strukturen aufbauen können, da sie "in die Logik nicht reinkommen", bleibt damit bestehen, verstehe ich das richtig?!

@pierresteiger "Inhaltlich habe ich Recht und wenn ihr euch beleidigt fühlt seid ihr selbst schuld"

Podcaster entschuldigt sich auf Twitter

Mittlerweile meldete sich auch Steffen Klumpp, der Moderator des Podcasts, per Twitter zu Wort. Er sei unzufrieden mit sich selbst, so Klumpp. "Weil ich sehr damit hadere, dass ich die Aussage bezüglich der Nächstenliebe so habe stehen lassen." Es sei etwas, für das er nicht stehen wolle. "Nächstenliebe ist eine Eigenschaft, die dem Menschen zutiefst eigen ist - sie muss nicht erlernt werden, nicht durch Kultur, Religion oder Gesinnung erworben werden", so Klumpp in seinem langen Statement. Sein Anspruch sei es, für Inklusion, Diversität, Fairness und Transparenz zu stehen. "Bei der Aufnahme bin ich diesem Anspruch nicht gerecht geworden, möchte mich dafür bei euch entschuldigen und muss und werde an mir arbeiten um es in Zukunft besser zu machen."

Ist das schon ein offener Brief..? Möchte euch auf jeden Fall folgendes sagen: #VfB https://t.co/SPcEtwhwUq

"Ich denke, dass es in diesem Fall um mehr geht als nur um den VfB Stuttgart", erklärte Steffen Klumpp gegenüber dem SWR. Deshalb habe er sich auch dazu bemüßigt gefühlt, selbst dazu Stellung zu beziehen. "Es geht um den prinzipiellen Umgang mit anderen Menschen. Da muss man einfach klarstellen, welche Werte einem wichtig sind."

Steiger hält sich bedeckt

Pierre-Enric Steiger selbst wollte sich auf Anfrage des SWR nicht mehr zu den Vorwürfen äußern. Sein Pressesprecher erklärte per E-Mail, Steiger respektiere andere Religionen. Das habe er "in seiner Stellungnahme und Klarstellung auch unmissverständlich deutlich gemacht." Bereits am Donnerstagabend findet im "Hof der Schwemme" in Bad Cannstatt der nächste öffentliche Auftritt der Präsidentschaftskandidaten statt. Dann werden sich beide Kandidaten den Fragen der Fans stellen. Für Pierre-Enric Steiger eine Möglichkeit, mit der Kritik aufzuräumen.