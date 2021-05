Es liegt eine turbulente Zeit hinter VfB-Präsident Claus Vogt. Im Gespräch mit SWR Sport schildert er, wie er die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger erlebt hat und was er daraus gelernt hat.

Er habe es damals überhaupt nicht als Machtkampf empfunden, betont Claus Vogt im Gespräch mit SWR Sport. Auch wenn er und Hitzlsperger mittlerweile von einem professionellen Umgang miteinander sprechen, waren die Unruhen im Verein vor knapp fünf Monaten enorm: In einem offenen Brief hatte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger Vereinsgremien und deren Mitglieder angegriffen, besonders scharf auch Präsident Claus Vogt. Dieser antwortete wenig später ebenfalls per offenem Brief. In Stuttgart herrschte dicke Luft auf den Fluren der Führungsetage.

Die zwei größten Herausforderungen

Der öffentlich ausgetragene Streit zwischen ihm und Thomas Hitzlsperger sei eine große Herausforderung gewesen, sagt Claus Vogt im Gespräch mit SWR Sport.

"Also der VfB stand - oder steht immer noch - vor den zwei größten Herausforderungen der Geschichte des VfB Stuttgart."

Er zählt die Corona-Pandemie zu einer Herausforderung, die Datenaffäre zur zweiten: "Das sind alles Themen, die Gott sei Dank nichts mit der sportlichen Entwicklung zu tun haben, aber trotzdem große Herausforderungen intern sind."

Aufhören damals keine Option

Dass er "als Mensch, als Person, als Familienvater, als Unternehmer, als Präsident und als Aufsichtsratsvorsitzender" in der Öffentlichkeit angegriffen wurde, habe ihn sehr beschäftigt, aber das Ganze zu stoppen - daran habe er nie gedacht: "Ich glaube, dass alle gesehen haben, auch in diesen schweren Zeiten, dass wir da einen Präsidenten haben, der für Mitglieder-Rechte einsteht, der für den VfB einsteht, der für Werte einsteht. Und dafür auch öffentliche Schläge einsteckt, die vielleicht nicht immer ganz fair sind, aber doch damit umgehen kann, die er nicht persönlich nimmt und doch sein Amt nicht künstlich erhöht."

Anonyme Vorwürfe im Wahlkampf

Jetzt, im Rennen um das Präsidentenamt mit Pierre Enric Steiger werden gegen ihn wieder Vorwürfe erhoben - dieses Mal anonym, sagt er: "Ich höre jetzt wieder alles Mögliche im Hintergrund, es geht jetzt eher um das Unternehmen, das angegriffen werden sein soll. Das heißt uns wird vorgeworfen, dass wir insolvent sein sollen, nicht zahlungsfähig. Aber da kann ich eher alle beruhigen, (...) wir haben kein Fremdkapital, wir haben keine Kreditlinie. Wir werden dieses Jahr noch erfolgreicher sein als letztes Jahr."

Pierre Enric Steiger: Der Konkurrent von Claus Vogt auf das Präsidenten-Amt beim VfB Stuttgart?

Während seiner ersten Kandidatur habe er allerdings gemerkt, "dass relativ viel versucht wird, Einfluss zu nehmen." Das sei schade, aber damit müssten beide umgehen und leben.

Wer von beiden das Rennen um das Präsidentenamt macht, entscheidet sich in der Mitgliederversammlung am 18. Juli 2021.