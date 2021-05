Der VfB Stuttgart kann nicht mehr absteigen, der Aufsteiger aus Baden-Württemberg geriet in dieser Saison nicht ein einziges Mal in Abstiegsgefahr. Trotzdem lief in dieser Saison nicht alles reibungslos und schon gar nicht geräuschlos ab. Gerade zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt knirschte es hörbar. In SWR Sport BW schlägt der ehemalige Nationalspieler jetzt versöhnliche Töne an. mehr...