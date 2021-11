VfB Stuttgart: Pellegrino Matarazzo Fußballgott!

per Mail teilen

Zum Auftakt der Länderspielwoche hat der VfB Stuttgart am Montag zum öffentlichen Training geladen. Begrüßen durfte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, neben einem Rumpfteam, auch ein halbes Duzend Neugieriger. Darunter Thomas Bareiß vom SWR-Sport.

Zugegeben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich ein Training des VfB Stuttgart besucht habe. Im Prinzip war es aber wie immer. Talentierte Fußballer bugsierten, mal mehr, mal weniger filigran, in allerlei Spielformen einen Ball hin und her. Nur wegen Corona musste man von einem Hügel auf dem Gelände des angrenzenden Polizeisportvereins zuschauen. Trotzdem war man nah dran.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt

Für meinen Geschmack ging es auf dem satten Grün sehr ruhig, fast schon betulich zu. Irgendwie war da kein richtiger Zug drin. Klar, etwa die Hälfte des Kaders ist verletzt oder unterwegs mit der jeweiligen Nationalmannschaft. Es war nebenbei ganz schön frisch, zum Glück kam die Sonne raus. Irgendwie dachte ich beim Zuschauen versonnen, ob der VfB wohl wieder in die Erfolgsspur findet, wenn der eine oder andere Verletzte sein Comeback auf dem Spielfeld geben wird.

Immerhin konnte ich Silas Katompa Mvumpa dabei beobachten, wie er nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie wieder scheinbar ohne Probleme sprinten, passen und schießen konnte. Zweikämpfe standen nicht auf dem Programm. Ich bin mal gespannt, wie er das nichtöffentliche Testspiel am Mittwoch gegen den FC Zürich überstehen wird, dachte ich noch als plötzlich die leicht gechillte Atmosphäre von einer lauten Stimme durchschnitten wurde.

"Schaut mein Verhalten und trefft eine Entscheidung." Diese, auch auf unserem Hügel nicht zu überhörende, Anweisung kam von Pellegrino Matarazzo. Eine Angriffsspielform über die Außen mit Abschluß im Strafraum stand an. Mangels defensivem Personal gab der Trainer höchstpersönlich den Innenverteidiger. Nice!

Mit VfB-Coach Pellegrino Matarazzo kommt der Schwung

Schon war Spaß und Zug in der Sache. Ich musste auf meinem sonnigen Ausguck ein bisschen dabei grinsen, wie der Zwei-Meter-Mann sich mit seinen 43 Jahren mit aller Leidenschaft in die Zweikämpfe warf. Wohlgemerkt kein verächtliches Grinsen. Eher so eine Mischung aus Verwunderung und Respekt.

Pellegrino Matarazzo hat es durch diesen Kniff geschafft, eine dahindümpelnde Trainingseinheit kurzerhand in ein Fußballspiel der üblichen Härte zu verwandeln. Und er setzte zum Schluss noch einen drauf mit einer Challenge. Für die letzten sechs Angriffe kündigte er seinen Jungs an, keinen Treffer mehr zuzulassen. Verliert der gelernte Verteidiger, so muss er 20 Liegestütze machen, verlieren seine Profis wären 30 fällig. Für meinen Geschmack deutlich zuwenig für einen Profi. Letztendlich gaben sich Mateo Klimowicz und Tanguy Coulibaly keine Blöße. Und der "Rino" hat ohne Probleme mal eben schnell die 20 weggedrückt.

Auf dem Weg nach Hause dachte ich: Schön mal wieder in Cannstatt beim VfB gewesen zu sein. Auch wenn die Kapelle nur halbvoll war. Jeder, der es mit dem VfB hält, weiß, dass der Brustring in einer richtig kniffligen Saison steckt - Ausgang ungewiss. Nach allem, was ich aus dem Verein positives über die sportlich Verantwortlichen höre und nun aktuell auf dem Trainingsplatz gesehen habe, habe ich großes Vertrauen, dass der VfB Stuttgart diesen neuerlichen Abstiegskampf gewinnen wird. Und irgendwie habe ich mich beim Aussteigen daheim gefreut, dass ich zu diesem halben Duzend gehört habe, das sich an diesem Tag vor Ort davon überzeugen konnte.