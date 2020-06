Der VfB Stuttgart gilt als Krösus der 2. Bundesliga. Als sportliches und finanzielles Schwergewicht. Vor dem Spiel gegen Sandhausen stellt sich allerdings die Frage: Wer ist hier eigentlich der Favorit?

Wer einen Zehner auf den Sieg des VfB Stuttgart gegen Sandhausen am Mittwochabend (18:30 Uhr) setzt, bekommt dafür bei Wettanbietern nur rund 15 Euro zurück. Der Tipp auf den Gegner aus der Kurpfalz bringt bei gleichem Einsatz inflationäre 60 Euro ein. Bei den Buchmachern gilt Stuttgart als haushoher Favorit. Stellt sich die nächste Frage: Warum eigentlich?

Sandhausen aktuell unschlagbar?

Das Saisonziel ist erreicht. Für den SV Sandhausen. Fast zumindest. Seit dem überzeugenden Remis gegen Bielefeld, steht der SVS bei 40 Punkten. Sollte reichen für den Klassenerhalt. In den letzten fünf Spielen hat das Team von Trainer Uwe Koschinat nicht verloren, drei Mal gewonnen und dabei nur zwei Gegentore kassiert. Sandhausen ist nach dem Re-Start das zweitbeste Team der Liga. Und: Bereist in der Hinrunde gelang der Koschinat-Elf ein Sieg gegen den großen VfB aus Stuttgart.

Matarazzo und die Lobeshymne auf den Gegner

Bei der Presserunde am Dienstag lobt Pellegrino Matarazzo den kommenden Gegner in höchsten Tönen. Usus im deutschen Profifußball. Der nächste Gegner ist immer der stärkste. Der VfB-Trainer spricht von einer "breiten Brust" beim SVS und von der "Mannschaft der Stunde". Der Gegner sei extrem "variabel". Lobeshymnen auf ein Team, das bis vor wenigen Wochen noch mitten im Abstiegskampf trudelte.

Dauer 0:59 min VfB-Trainer Matarazzo: "Sandhausen ist die Mannschaft der Stunde!" VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen.

Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht beim VfB

Der VfB hat in der Rückrunde nur sechs von 14 Spielen gewonnen. Nach der Corona-Pause stehen magere sieben von möglichen 18 Punkten auf der Habenseite. Zu wenig für den teuersten Kader der Liga. Zu wenig für das Selbstverständnis der Stuttgarter. Gekrönt durch eine schmerzhafte Derby-Niederlage in Karlsruhe.

Dauer 0:53 min Trainer Matarazzo: "Wir wollen den Spaß am Fußball wiederfinden!" Trainer Pellegrino Matarazzo bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen SV Sandhausen.

Auf die Frage, wo Matarazzo bei seinem eigenen Team angepackt hat, spricht er von einer anderen Ansprache: "Wir sind so eingestellt, dass wir wieder Spaß am Fußballspielen finden wollen", sagt der nachdenklich wirkende Matarazzo gegenüber der virtuellen Presserunde. Er spricht von Lockerheit statt Angst. Von mehr Mut und Spielfreude. Es wirkt ein wenig wie Zweckoptimismus in einer Zeit, in der kaum Zeit bleibt.

Neuigkeiten bei Didavi und Massimo

Es kommen auch noch einige Fakten auf den Tisch. Daniel Didavi wird noch nicht wieder spielen können. Sein Knie soll auf die Muskulatur ausstrahlen. Vielleicht ist er "am Wochenende wieder eine Option". Roberto Massimo ist hingegen wieder ins Training eingestiegen. Er war zunächst angeschlagen, dann krank, verrät der Trainer. "Kein Corona", gibt Matarazzo Entwarnung.

Captain Kempf? Ein Vorbild neben dem Platz.

Kapitän Marc Oliver Kempf kommt als Alternative für die Abwehrreihe zur Sprache. Der Cheftrainer attestiert dem Mann, der zuletzte zwei mal nicht zum Einsatz kam, eine "100 Prozent professionelle" Einstellung. Er "verhalte sich vorbildlich, auch neben dem Platz". Für die Startelf gegen Sandhausen ist Kempf, so der Coach, eine Option.

Wenn die Wettbüros dieser Welt bei der Pressekonferenz zugeschaut haben, müssten sie eventuell nochmal an der Quote schrauben - zu Gunsten des Underdogs aus Sandhausen. Die Statistik der letzten Wochen spricht für den SVS. Die Lobeshymne des VfB-Trainers spricht auch für Sandhausen. Wer bei diesem Spiel einen Zehner auf Stuttgart setzen möchte, sollte auf das Geld nicht angewiesen sein. Der VfB bleibt aktuell eine unsichere Wette.