Mathematiker, Spieler-Entwickler, Taktik-Analytiker: Die Qualitäten von Pellegrino Matarazzo sind eigentlich vielseitig. Und genau deshalb entschieden sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart für "Rino". Er coachte die Schwaben in die Bundesliga - aber kann er sie auch nochmal dort halten?

Pellegrino Matarazzo steht vor einer großen Herausforderung. Denn die Situation beim VfB ist alles andere als rosig. Der Weg aus dem Tabellenkeller erscheint als eine immer schwierigere Aufgabe. Pellegrino Matarazzo kann Aufstieg - aber kann er seine Mannschaft auch vor dem Abstieg bewahren?

Zwei Trainer mit starkem Kontrast

Saison 2019/2020. Rückblick: Die Schwaben sind auf Platz drei, dem Aufstieg in die Bundesliga sehr nah. Doch auf eine Niederlage folgt die nächste. Insgesamt sind es fünf in Serie, an der sechsten schrammen sie gerade so vorbei. Doch nicht nur die sportlichen Ergebnisse lassen zu wünschen übrig. Auch zwischen Trainer Tim Walter und der Führungsetage des VfB knirscht es gewaltig. Diese Gemengelage aus Meinungsverschiedenheiten und der sportlichen Situation ist schlussendlich nicht mehr zu bewältigen. Der Club trennte sich von seinem Chefcoach Ende November.

Mit Pellegrino Matarazzo verpflichten die Stuttgarter einen Nachfolger, der wie eine Art Gegenstück zu Tim Walter wirkt. Nachdenklich, analytisch - ein Vertreter der ruhigen Art. Ganz anders eben als Tim Walter, der als Lautsprecher gilt und die Gegner mit Ballbesitz- und Attacke-Fußball fordern wollte.

Die Trainerstationen von Matarazzo

Matarazzo ist zu diesem Zeitpunkt noch recht unbekannt. Seine Trainerstationen beginnen im Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg. Dort ist er unter anderem auch für kurze Zeit sportpsychologisch tätig. Danach geht es in den Kraichgau zur TSG Hoffenheim. Dort arbeitet er unter Julian Nagelsmann in der U17, später auch als Co-Trainer der Lizenzmannschaft. Der VfB ist seine erste Cheftrainer-Stelle. Die Stuttgart-Bosse rund um Sven Mislintat sind von Matarazzos Art und Vorstellung von Fußball sehr angetan: "Pellegrino hat in den vergangenen Jahren sowohl im Profibereich als auch im Übergangsbereich und in der individuellen Entwicklung von Toptalenten gute Arbeit geleistet, sodass wir auch unseren eingeschlagenen Weg, der engen Verzahnung von Nachwuchs- und Profibereich beim VfB, mit großer Intensität fortsetzen werden."

Mit der richtigen Mentalität gegen den Abstieg

Mit Pellegrino Matarazzo schafft der VfB Stuttgart den Aufstieg ins Oberhaus. Es ist nicht immer einfach, aber Matarazzo wird den sportlichen Erwartungen gerecht. In der jetzt laufenden Saison, also etwas über zwei Jahre später, fährt sich der Traditionsklub jedoch in der unteren Tabellenhälfte fest - der Abstieg droht. Diese Spielzeit ist geprägt von Verletzungspech, auch Corona schlägt zu. Der Druck ist groß, die Mannschaft wegen der vielen Ausfälle nicht optimal aufeinander eingestellt.

"Ich bin ein optimistischer Realist"

Als Matarazzo damals seine Cheftrainer-Karriere beim VfB begann, sagte er über sich selbst: "Ich bin optimistischer Realist." Vermutlich braucht es gerade diese Mischung. Die sportliche Lage ist mehr als unbefriedigend und muss knallhart analysiert werden. Das kann Pellegrino Matarazzo. Als jemand mit einem sportpsychologischen Händchen und als Taktik-Analytiker bringt er Qualitäten mit, die auf zwei Weisen im Abstiegskampf helfen können. Die Empathie gegenüber seinen Spielern und das fußballerische Know-How, um wieder Punkte einzufahren.

Vielleicht ist es an der Zeit, sich dieser Qualitäten zu erinnern und die Aufgabe Klassenerhalt mit der richtigen Mentalität anzugehen: mit optimistischem Realismus eben.