TV-Tipp: VfB-Angreifer Philipp Klement zu Gast bei SWR Sport in BW

Philipp Klement ist am Sonntagabend Studiogast in der TV-Sendung SWR Sport in BW. Ab 21:45 Uhr spricht der Offensivmann vom VfB Stuttgart über das bevorstehende Spiel gegen Heidenheim und über seine Entwicklung beim VfB.