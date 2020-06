Rückschlag für den VfB Stuttgart: Am 30. Spieltag der 2. Bundesliga kam die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück nicht über ein 0:0 hinaus.

Damit bleiben die Schwaben mit 52 Punkten zwar auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei, doch der Hamburger SV kann am Montag mit einem Sieg gegen Holstein Kiel vorbeiziehen.

Stuttgart ohne Ideen

Beim Geisterspiel in Stuttgart machten die Gastgeber, bei denen Ex-Nationalspieler Mario Gomez bis zur 85. Minute auf der Bank saß, in der ersten Hälfte nichts aus ihrer deutlichen Feldüberlegenheit. Der Mannschaft fehlten die Ideen gegen die defensiv eingestellten Niedersachsen. Vor allem im Strafraum fanden die Schwaben, die in der nächsten Partie im baden-württembergischen Derby beim abstiegsbedrohten Karlsruher SC antreten müssen, keine Lücken.

Dauer 0:39 min VfB Stuttgart enttäuscht gegen Osnabrück VfB Stuttgart enttäuscht gegen Osnabrück

In der 40. Minute unterhielt der Osnabrücker Benjamin Girth die Fernsehzuschauer mit einer Slapstick-Einlage im Stil von Frank Mill. Der eingewechselte Stürmer brachte den Ball aus wenigen Metern nicht im leeren VfB-Tor unter, sondern traf nur den Pfosten. Da es zuvor eine Abseitsstellung gegeben hatte, hätte der Treffer aber wahrscheinlich nicht gezählt.

VfB Stuttgart - VfL Osnabrück 0:0 VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel (75. Churlinov), Badstuber, Kaminski, Mola (60. Wamangituka) - Castro, Endo, Mangala (61. Klement) - Förster (85. Mar. Gomez), Al Ghaddioui (75. Kalajdzic), Gonzalez VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini, Gugganig, M. Trapp, K. Engel (60. Agu) - Taffertshofer, Blacha (90.+1 Köhler), Heyer - Nik. Schmidt (60. Ouahim) - Amenyido (30. Girth (90.+1 Heider)), Br. Henning Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Mario Gomez kommt kurz vor Schluss

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich nichts am Spielverlauf. Die Schwaben brachten in der Offensive so gut wie nichts zustande. Der Torriecher von Gomez, der am Saisonende seinen Heimatverein wohl verlassen oder seine Karriere beenden wird, fehlte dem VfB. Der 34-Jährige kam erst fünf von Minuten vor Schluss.

Dauer 0:33 min Pellegrino Matarazzo: "Spielfazit" Pellegrino Matarazzo: "Spielfazit"

Matarazzo: "Uns fehlt der Mut"

Nach der Partie herrschte beim VfB große Enttäuschung. "Ich glaube, wir sind in die zwei Halbzeiten ordentlich rein gekommen, haben aber relativ schnell Struktur und Ordnung verloren. Wir tun uns nach wie vor schwer, hochkarätige Torchancen gegen leidenschaftliche und tief stehende Gegner zu erspielen", bilanzierte Coach Matarazzo: "Uns fehlt weiterhin der Mut, auch Tempo, um tiefe Laufwege zu suchen. Teilweise auch die Abstimmung. Um einen Gegner, der eng steht, zu knacken, muss man auch richtig timen. Das bleibt weiterhin unser Thema. Wir wollen unsere Spiele gewinnen, wir schauen nicht links und rechts."

TV-Tipp Eine Zusammenfassung sowie Reaktionen zum Spiel VfB Stuttgart - VfL Osnabrück zeigen wir am Sonntagabend in "SWR Sport in BW". Los geht es ab 21:45 Uhr.

Rechtsverteidiger Pascal Stenzel stieß ins gleiche Horn: "Ich glaube, dass wir gut ins Spiel gefunden haben. Wir haben dann einen Tick nachgelassen und waren nicht mehr zielstrebig in unseren Aktionen. Der Pfostenschuss hat uns ein bisschen wach gemacht. In der zweiten Halbzeit war ein ähnliches Bild: Wir waren bemüht, aber nicht gefährlich genug."