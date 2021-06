Schon letzten Sommer kokettierte Nicolas Gonzalez öffentlich mit einem Wechsel, ein Jahr später wird er den VfB Stuttgart wohl verlassen. Den Schwaben winkt ein Millionen-Deal.

VfB-Stuttgart-Angreifer Nicolas Gonzalez steht kurz vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung "The Guardian" einigten sich beide Klubs auf eine Ablöse von 29 Millionen Euro (25 Millionen Pfund). Zuletzt wurde Gonzalez auch mit dem AC Florenz und anderen englischen Klubs wie den Tottenham Hotspurs in Verbindung gebracht.

Auf Anfrage von SWR Sport bestätigte ein Sprecher des Vereins, dass es mehrere Interessenten für Gonzalez gibt. Zu einzelnen Namen möchte sich der VfB Stuttgart derzeit nicht äußern. Fix ist also noch nichts. Aber Brighton wollte Gonzalez bereits im vergangenen Sommer verpflichten, damals scheiterten die Verhandlungen jedoch.

Gonzalez: Trotz Verletzungen in den Fokus größerer Klubs gespielt

Gonzalez nimmt derzeit mit der argentinischen Nationalmannschaft an der Copa América teil und stand im ersten Spiel an der Seite von Messi & Co. in der Startelf. Für den VfB Stuttgart machte Gonzalez in der abgelaufenen Saison 20/21 verletzungsbedingt nur 15 Spiele, dabei erzielte er sechs Tore und bereitete zwei weitere vor. Damit spielte er sich in den Fokus größerer Klubs. Der Argentinier wechslte 2018 für geschätzte 8,5 Millionen Euro an den Neckar - nun winkt dem VfB ein satter Transfergewinn.

Geldregen in finanziell schweren Zeiten

Sein Marktwert wird vom Portal "transfermarkt.de" auf 22 Millionen Euro geschätzt. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat betonte zuletzt, dass man seinen Spielern bei Angeboten der Top 16 Clubs aus Europa keine Steine in den Weg legen werde - solange der VfB Stuttgart wirtschaftlich davon profitiere. Brighton beendete die abgelaufene Premier-League-Saison auf Platz 16, hatte jedoch 13 Punkte Vorsprung auf Absteiger Fulham.