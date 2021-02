Wie geht es mit Nicolas Gonzalez im Sommer weiter? Der umworbene Stürmer vom VfB Stuttgart hat über seine Zukunft nach dieser Bundesliga-Saison noch keine Entscheidung getroffen.

"Ich gebe alles für den VfB und bin hier happy", sagte der Angreifer der "Sport Bild": "Aber ich will irgendwann auf die nächste Stufe, vorankommen. Ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch in Stuttgart spiele, auf 50:50 beziffern."

Medien: Auch BVB an Gonzalez dran

Der argentinische Nationalspieler kommt in dieser Saison bislang auf sechs Treffer bei 13 Einsätzen in der Bundesliga. Sein im November verlängerter Vertrag gilt noch bis 2024. Der 22-Jährige wird immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Laut Medienberichten soll auch Borussia Dortmund am Stürmer interessiert sein.