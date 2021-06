Kopfballstark, torgefährlich und explosiv: VfB-Neuzugang Alou Kuol hat großes Potenzial. Doch der 19-Jährige kann nicht nur auf dem Platz für Furore sorgen. Was zeichnet ihn aus?

Alou Kuol war erst wenige Minuten auf dem Platz. Dennoch zeigte der 19-Jährige gleich, wie viel Potenzial in ihm steckt. Weit vor dem gegnerischen Strafraum bekam Kuol den Ball, drehte auf, ging vorbei am ersten Gegenspieler, mit einer Körperdrehung am zweiten. Energisch und schnell schüttelte der 1,80 Meter große Stürmer seine Verfolger ab, ließ kurz vor dem Strafraum Gegenspieler Nummer vier ins leere Laufen. Einzig allein die Fußabwehr des Torwarts konnte Kuol stoppen.

Ein explosiver Stürmer

Auch wenn der Stürmer sich nicht mit einem Tor belohnte: Diese Szene vom 23. Spieltag der australischen A-League Ende Mai zeigt, warum der VfB Stuttgart Alou Kuol vom australischen Erstligisten Central Coast Mariners verpflichtet hat.

Was ist Kuol für ein Typ? Wie viel Potenzial steckt in ihm? SWR Sport hat mit Peter Prior, Moderator des Mariners-Fan-Podcasts "Coast Football Ramble" gesprochen. Prior beschreibt Kuol als "physisch starken Spieler", als Stürmer "mit hoher Intensität und Energie".

"Er ist sehr stark in der Luft. Er liebt es, den letzten Verteidiger auszuspielen und mit seiner Geschwindigkeit im Rücken der Abwehr durchzudringen. Er ist aber auch gut im Eins gegen Eins und ein natürlicher Vollstrecker, der weiß, wie man das Tor trifft. Darauf können sich die Leute in Stuttgart freuen", gerät Prior über Alou Kuol ins Schwärmen.

Geflohen vor dem Krieg

In der Saison 20/21 schoss Kuol in 26 Spielen sieben Tore und bereitete zwei weitere vor. Es war Kuols erste komplette Saison bei den Profis, meistens wurde der Stürmer eingewechselt.

"Er hat so ein Selbstvertrauen, ist so eine Persönlichkeit."

Trotz seines jungen Alters hat der 19-Jährige schon einiges erlebt. Im Alter von drei Jahren flüchtete Kuol mit seiner Familie vor dem Krieg aus seinem Geburtsland, dem Sudan. Zuerst nach Ägypten, dann nach Australien, wo die Familie heimisch wurde.

Dort kickte er mit seinen sechs Brüdern oft im Garten. Später fasste der Australier mit sudanesischen Wurzeln Fuß im Jugendfußball, arbeitete nebenher als Küchenhilfe.

Bei den Mariners genießt Kuol Heldenstatus

Bei den Gouldburn Valley Suns schmiss sich Alou Kuol in einer halbprofessionellen Liga als Teenager in Zweikämpfe gegen Spieler, die fast doppelt so alt waren. Mit Erfolg: Mit 18 Jahren gewann Kuol den goldenen Schuh für den besten Torjäger. Plötzlich träumte er von der Profi-Karriere.

Doch schon bald kamen die Enttäuschungen: Kuol machte mehrere Profi-Trainings - erfolglos. Dann verließ Kuol auch seine neue Heimat und wechselte 2019 von Shepparton zu den Mariners an die Central Coast, in der Nähe von Sydney. Im Nachwuchsteam machte Kuol von Anfang an auf sich aufmerksam. Schon in der Rückrunde der Saison 19/20 wurde er zum Profispieler der ersten Mannschaft. "Bei den Fans hatte er sofort den Status eines Helden inne", erinnert sich Prior. Im ersten Spiel der Saison 20/21 schoss Kuol in einem Lokalderby den Siegtreffer.

Kuol, das "ungeschliffene Juwel"

Auch wenn die australische Liga eine körperlich starke Liga ist, taktisch und was das Spieltempo betrifft, liegt die Bundesliga auf einem anderen Niveau. An das muss sich der 19-Jährige Kuol genauso wie Neuzugang Ömer Beyaz zuerst noch gewöhnen. Kuol soll deshalb beim VfB Stuttgart im Übergangsbereich von der U21 und den Profis an die Bundesliga herangeführt werden. Sein Potenzial jedenfalls sei riesig, sagt Prior.

"Ich glaube nicht, dass er weiß, wie gut er sein kann. Es ist so viel Potenzial da und ich glaube, Stuttgart ist der ideale Ort, um seine Entwicklung voranzubringen", sagt Prior, und betont: "Kuol hat noch ein paar Entwicklungsschritte vor sich, er ist immer noch sehr unfertig, ein ungeschliffenes Juwel. Es gibt Dinge in seinem Spiel, an denen er noch arbeiten muss. Natürlich ist es ein riesiger Schritt von der australischen Liga in die Bundesliga, aber ich denke, er wird darin hineinwachsen."

Kuol überzeugte den VfB nicht nur mit seinem Talent

Beim VfB Stuttgart hat Kuol nicht nur wegen seines Potenzials gepunktet, sondern auch durch seine Lebensgeschichte und die daraus entwickelte Persönlichkeit. "Alou Kuol hat als einer der Top-Rookies der australischen A-League auf sich aufmerksam gemacht und uns in persönlichen Gesprächen mit seiner Persönlichkeit und seinem Ehrgeiz beeindruckt", sagt Sven Mislintat über Kuol.

Von der Central Coast an den Neckar: Mit Alou Kuol wechselt eine Persönlichkeit mit bewegter Lebensgeschichte zum VfB Stuttgart. Imago IMAGO / Action Plus

Wie der 19-Jährige abseits des Platzes tickt, zeigte er im australischen Fernsehen, als er nach seinem Startelf-Debüt für die Mariners ein Interview gab. Sein Ziel für die nächsten Spiele sei "eins in die obere Ecke zu ballern", erklärte Kuol selbstbewusst und mit einer Anziehungskraft, die man selten von Fußballern bekommt. Abseits des Platzes wolle er auch Spaß haben und den Menschen seine Persönlichkeit zeigen, erklärt Kuol gegenüber Spox und fügte hinzu: "Ich bin nicht langweilig. Ich sage, was ich denke."

Welche Rolle kann Kuol beim VfB spielen?

Langfristig traue er Kuol zu, ein starker Stürmer in der Bundesliga zu werden, sagt Prior. Kurzfristig sieht er Kuol eher als Projekt. "Aber bei den Mariners dachte ich auch nicht, dass er sich so schnell entwickeln würde - und das hat er. Alles ist möglich", fügt Prior hinzu.

Am 2. Juli startet der VfB in die Saisonvorbereitung. Dann wird sich zeigen, ob Alou Kuol auch in Stuttgart für Furore sorgen kann - nicht nur in Interviews abseits des Platzes, sondern wie bei den Mariners auch auf dem Rasen: mit Explosivität und Torgefahr.