TV-Tipp

Die Führungskrise beim VfB Stuttgart ist eskaliert. Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger will Claus Vogt, dem Präsidenten des Gesamtvereins, das Amt streitig machen und im März selbst für die Präsidentschaft kandidieren. Viele Fragen stehen im Raum: Ist die Kandidatur Hitzlspergers satzungsgemäß? Wie ist der Stand in der Datenaffäre? Ist der Riss, der sich durch den Verein zieht, noch zu kitten? Wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Was sagen die VfB-Fans zur aktuellen Situation? SWR Sport-Moderator Michael Antwerpes diskutiert im Studio mit zwei gut informierten Insidern: Dem freien Journalisten Oliver Trust und SWR-Sportredakteur Jens Ottmann. Beide berichten seit vielen Jahren über den VfB Stuttgart. Das alles sehen Sie in der TV-Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.