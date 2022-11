Petition pro Mislintat: Wie geht's mit Stuttgarts Sportdirektor weiter?

Trotz des Last-Minute-Sieges gegen Hertha BSC rumort es beim VfB Stuttgart. Neben der Trainerfrage müssen die VfB-Verantwortlichen klären, wie es mit Sportdirektor Sven Mislintat weitergehen soll. Der fordert nun Klarheit - genauso wie rund 11.000 VfB-Anhänger in einer Petition.

Konstantinos Mavropanos' Siegtreffer in der achten Minute der Nachspielzeit gegen Hertha euphorisierte den VfB. Das gesamte Team, die Verantwortlichen und die Fans schienen die Sorgen rund um den Verein für einen Moment vergessen zu haben. Aber eben nur für einen Moment. Denn schon direkt nach der Partie musste Sportdirektor Sven Mislintat Fragen zur Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer, aber auch zu seiner eigenen beantworten. Dabei wurde deutlich: Es gibt noch viel Diskussionsbedarf.

"Ganz grundsätzlich muss der Club jetzt mal alle seine Hausaufgaben machen. Dazu gehört natürlich auch die Trainerwahl, dazu gehören aber auch die Menschen, die den Trainer auswählen."

Dass Mislintat mit den "Menschen, die den Trainer auswählen" genervt auf seine eigene Zukunft anspielte, war offensichtlich. Die (Nicht-)Verlängerung seines im Juni 2023 auslaufenden Vertrages hat sich zur Hängepartie entwickelt. Seit Monaten wird über einen möglichen Abgang spekuliert, zu einer Entscheidung ist der Verein um den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle aber noch nicht gekommen.

VfB-Fans unterstützen Mislintat mit Petition

Unterstützt wird Mislintat indes von tausenden VfB-Fans. Bereits Mitte September starteten Anhänger des Bundesligisten als Reaktion auf die Vorstellung von Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner die Petition "Vertragsverlängerung mit Sven Mislintat". Innerhalb der ersten drei Tage unterschrieben mehr als 10.000 Menschen.

Um ihrem Anliegen, Mislintat beim VfB zu halten, noch einmal Nachdruck zu verleihen, veröffentlichten die Initiatoren nun eine Stellungnahme. Darin heißt es: "Die Menge der Unterschriften und Beiträge im Kommentarbereich der Petition zeigen, dass eine große Anzahl der Fans voll hinter dem aktuellen sportlichen Weg mit Sven Mislintat, Thomas Krücken (Leiter des Nachwuchsbereichs, Anm. d. Red.) und Markus Rüdt (Organisationschef, Anm. d. Red.) steht".

Anhänger wollen "Rückfall in alte Zeiten" verhindern

Laut der Stellungnahme habe der Verein unter Mislintat und dem ehemaligen Vorstandschef Hitzlsperger eine "klare Ausrichtung erhalten, Entscheidungen wurden aus nachvollziehbaren Gründen getroffen und Positionen aufgrund klarer Stellenprofile an kompetente Personen vergeben". Die Fans hätten nun die Befürchtung, dass der VfB bei einem Weggang Mislintats in "alte Zeiten" zurückfalle. Nach dem Ausscheiden Hitzlspergers wachse die Angst, "dass mit Mislintat auch die zweite Person den Verein verlassen könnte, die diesen Weg mitbegründet hat und der Verein somit wieder seine strategische Ausrichtung verlieren könnte."

Mislinat und Wimmer mit VfB auf USA-Reise

Ob sich Vorstandsboss Wehrle bei seiner Entscheidung, den Vertrag mit Mislintat zu verlängern oder nicht, von der Meinung der Fans beeinflussen lässt, ist fraglich. Fest steht allerdings: In der Winterpause, die wegen der Fußball-WM in Katar bereits am Sonntag beginnt, soll über die Zukunft des Stuttgarter Kaderplaners entschieden werden. Vielleicht ja schon während der einwöchigen Reise des VfB in die USA. Diese treten die Schwaben nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Leverkusen am kommenden Montag an. Mit dabei ist neben Interimscoach Michael Wimmer dann auch Sven Mislintat. Für reichlich Gesprächsstoff ist auf jeden Fall gesorgt.