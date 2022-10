Mislintat über Matarazzo-Freistellung: "Traurigster Tag in meiner Karriere"

per Mail teilen

Der Sportdirektor des VfB-Stuttgart, Sven Mislintat, hat vor dem SWR Stellung zur Freistellung von Trainer Pellegrino Matarazzo bezogen. Der gestrige Tag sei der "traurigste in meinem Leben im Profifußball" gewesen, sagte er.

Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Das gab der Verein am späten Montagabend bekannt. Gegenüber dem SWR erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Dienstag die Gründe für die Freistellung des Trainers und sparte dabei nicht mit Lob für den 44-Jährigen.

"Es war nicht nur ein Verhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer", so der sichtlich angefasste Sven Mislintat vor dem SWR-Mikrofon. Es sei weitaus mehr als das gewesen, "Rino und ich hatten auch ein freundschaftliches Verhältnis", sagte Mislintat: "Der Tag war der traurigste Tag in meiner Karriere."

Matarazzo an Ergebnissen gescheitert

Besonders hob Mislintat Matarazzos Umgang mit Mannschaft, Trainerstab und Öffentlichkeit hervor. Er habe in seinen über 1.000 Tagen im Amt mehr als 100 Spiele absolviert und sei "eigentlich der ideale Mann" gewesen. Am Ende sei er aber an den schlechten Ergebnisse der laufenden Spielzeit gescheitert.

Über den Namen des Nachfolgers spricht Mislintat indes noch nicht. Es sei aber wichtig, dass der neue VfB-Coach die Mannschaft nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich weiterentwickeln könne. Ob der Nachfolger von Pellegrino Matarazzo bereits am Samstag gegen Bochum auf der Bank sitzen werde, wisse Mislintat noch nicht.

Das Training am Dienstag, an dem die Startelf des vergangenen Heimspiels gegen Union Berlin (0:1) nicht teilnahm, leitete der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer. Es sei eine Option, dass der 42-Jährige auch in der kommenden Partie gegen den VfL Bochum auf der Bank sitze "oder vielleicht auch mehrere Spiele macht", sagte Mislintat. Das Ziel sei es aber nicht.