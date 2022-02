VfB-Trainer Matarazzo: Keine "One-Man-Show" von Mislintat - Dutt sieht Ungleichbehandlung

per Mail teilen

Pellegrino Matarazzo hat Sportdirektor Sven Mislintat gegen Kritik verteidigt. Ex-VfB-Sportvorstand Robin Dutt sieht die Rückendeckung von Mislintat für den Trainer unterdessen positiv - und zieht einen Vergleich mit dem SC Freiburg.

"Ich spüre es nicht, eine One-Man-Show. Ich kann nur sagen, dass wir eine Einheit sind", sagte der Coach des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart am Freitag: "Es ist kein Alleingang."

Zuletzt hatte es unter anderen vom früheren VfB-Trainer Armin Veh Kritik am Auftreten des Clubs und an Mislintat gegeben. Auch Stuttgarts Präsident Claus Vogt hatte zuvor Mislintat in Schutz genommen. Der schwäbische Club sei "keine One-Man-Show, war er nicht und wird er auch nicht sein", hatte Vogt dem Pay-TV-Sender Sky gesagt.

Robin Dutt zur VfB-Krise: Rückendeckung für Trainer positiv

Der frühere Sportvorstand Robin Dutt sieht es unterdessen positiv, dass Sportdirektor Sven Mislintat trotz der prekären Situation des VfB Stuttgart Trainer Pellegrino Matarazzo den Rücken gestärkt hat.

"Wenn Jochen Saier das im Abstiegskampf zu Christian Streich sagen würde, würden alle sagen, jetzt kann der Trainer in Ruhe arbeiten".

Dutt sieht eine ungleiche Wahrnehmung der beiden Klubs. "Beim VfB werden solche Aussagen anders interpretiert. Dabei ist das doch ein positives Zeichen und sollte im Fußball Schule machen, wenn dem Trainer der Rücken gestärkt wird", sagte Dutt der "Bild".

VfB-Coach Matarazzo sagt dazu: "Wenn es anders behandelt wird, hat es seine Gründe. Es liegt sicherlich am Anspruch und der Geschichte des VfB Stuttgart." Vielleicht habe man nicht die Mentalität vom Umfeld, sagte Matarazzo schmunzelnd. Doch es sei nicht seine Aufgabe, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, "sondern morgen zu gewinnen. Wenn wir erfolgreich sind, gibt’s solche Themen gar nicht."

Einsatz von VfB-Stürmer Kalajdzic gegen Bochum offen

Vor dem enorm wichtigen Heimspiel gegen den Bayern-Besieger VfL Bochum bangt der VfB noch um den Einsatz von Sasa Kalajdzic. Der österreichische Fußball-Nationalstürmer soll nach seinem Bluterguss in der Wade erst an diesem Freitag wieder ins Training einsteigen, wie Trainer Matarazzo sagte. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) hänge davon ab, wie seine Wade auf die Belastung reagiere. Auch Offensivspieler Omar Marmoush ist nach seinem positiven Corona-Test fraglich. "Es hat ihn schon mitgenommen", berichtete Matarazzo.

Daniel Didavi, Enzo Millot und Tanguy Coulibaly sind aufgrund ihrer Corona-Infektionen keine Optionen für den Kader. Abwehrchef Waldemar Anton soll dagegen zurückkehren. Nach sieben sieglosen Partien hat der Tabellenvorletzte vier Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang und den rettenden Tabellenplatz 15.

Hoffen auf Unterstützung von bis zu 25.000 Fans

Hoffnung machen die kurzfristige Zulassung von bis zu 25.000 Fans in der Mercedes-Benz-Arena. Und auch Pellegrino Matarazzo hofft vor der Partie inständig, "dass uns jeder einzelne Zuschauer nach vorne peitschen wird. Wir wissen, wie wichtig das Spiel für uns ist". Zuletzt hatte der VfB Stuttgart im November diese Auslastung bei einem Heimspiel - und da gab es den letzten Heimsieg der Schwaben.