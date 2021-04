per Mail teilen

Der VfB Stuttgart verlor am 28. Spieltag 2:3 gegen Borussia Dortmund, doch die Schwaben zeigten gegen den BVB eine couragierte Leistung. Mit dem Abstiegskampf hat der Aufsteiger nichts mehr zu tun - und das mit der wohl jüngsten Mannschaft der Liga. Sportdirektor Sven Mislintat stand SWR Sport nach dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Rede und Antwort.

"Die Niederlage tut uns ein bisschen weh. Aufgrund des Spielverlaufs wäre mehr drin gewesen", sagte Mislintat im Gespräch mit Reporter Andreas Köstler: "Wir dürfen trotzdem zufrieden sein mit der Spielleistung. Der Gegner war Borussia Dortmund und wir hatten einen Punkt verdient gehabt."

Keine erneute Überraschung gegen den BVB

Jude Bellingham (47.), Marco Reus (52.) und Angar Knauff (80.) hatten für die Gäste getroffen. Den Stuttgartern reichten die beiden Tore von Sasa Kalajdzic (17.) und Daniel Didavi (78.) nicht zum erneuten Punktgewinn gegen den BVB nach dem sensationellen 5:1-Hinspielsieg. Verzichten musste der VfB auf die verletzten Leistungsträger Silas Wamangituka, Nicolas Gonzalez, Orel Mangala und Gonzalo Castro.

"Gerade bei Sasa ist es eine besondere Situation"

Doch der couragierte Auftritt der jungen Stuttgarter Mannschaft bewies einmal mehr, dass ihr eine große Zukunft bevorstehen könnte. Voraussetzung ist, dass die Leistungsträger, die sich ins Schaufenster gespielt haben, dem VfB erhalten bleiben. Einer von ihnen ist Torschütze Kalajdzic, der seinen 14. Saisontreffer erzielt hat. "Für Sasa gab es noch keine Anfragen", sagte Mislintat zu eventuellen Abwerbeversuchen von Topklubs: "Wir gehen damit entspannt um, weil gute Jungs haben, zu denen wir ein gutes Verhältnis haben."

In Frage für einen Abgang kämen ohnehin nur Topvereine. Im Falle von Kalajdzic sei man aber guten Mutes, dass der Stürmer noch länger für die Schwaben aufläuft. "Gerade bei Sasa ist es eine besondere Situation, weil er lange verletzt war und wir beschlossen hatten, auf ihn zu warten. Er zahlt uns das nun Woche für Woche zurück. Das freut uns total, weil wir so auch belohnt werden", so Mislintat.

"Da sind wir noch entspannter als bei Sasa Kalajdzic"

Die Vorlage zu seinem Treffer gegen den BVB erhielt Kalajdzic von Borna Sosa. "Bornas linker Fuß und seine Flankentechnik sowie mein Kopfballspiel und meine Größe - das funktioniert gut", bedankte sich Kalajdzic im Gespräch mit SWR Sport: "Das ergänzt sich manchmal perfekt."

Sosa ist ein weiterer Spieler, den größere Klubs auf dem Zettel haben dürften. "Ich glaube, es war sein zehnter Assist - und das für einen Außenverteidiger", sagte Mislintat: "Er hat einen Vertrag bis 2025, da sind wir noch entspannter als bei Sasa Kalajdzic."

UEFA Conference League? Das denkt Sven Mislintat

Dass der VfB Stuttgart frühzeitig mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun hat wertet Mislintat als großen Erfolg. "An unser eigentliches Saisonziel können wir einen Haken machen. Es sind aber noch ein paar Punkte zu vergeben - und wir können eigentlich nur noch gewinnen", sagte Mislintat: "Es scheint einen Vierkampf um Platz sieben zu geben, der ja für die Teilnahme an der UEFA Conference League berechtigen. Wenn wir diesen Vierkampf gewinnen, würden wir uns nicht wehren, mit dem Wissen, dass wir noch ein brutal schwieriges Programm haben."