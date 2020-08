per Mail teilen

Der VfB Stuttgart ist nach der Rückkehr in die Bundesliga vor wenigen Tagen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Mit den bisherigen Neuzugängen zeigt sich Sportdirektor Sven Mislintat äußerst zufrieden - doch die Schwaben müssen auch noch einige Spieler abgeben.

Über 30 Profis weist der Kader des VfB Stuttgart aktuell auf. Deutlich zu viele - nicht nur zu Corona-Zeiten. Daher könnte sich auf der Seite der Abgänge noch einiges tun, bis am zweiten September-Wochenende für den Aufsteiger das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal ansteht. "Wir werden noch Fluktuation im Kader haben", kündigte Mislintat gegenüber "kicker.de" an.

"Können uns die eine oder andere Leihe vorstellen"

Es gebe einige Verkaufskandidaten, daneben könnten junge Spieler verliehen werden, um bei anderen Klubs wertvolle Erfahrungen zu sammeln. "Wir haben ein paar Jungs dabei, wie zum Beispiel Florian Kleinhansl, der normalerweise zur zweiten Mannschaft gehört, oder Leihspieler wie Ailton, die zurückgekommen sind. Wir haben klar gesagt, dass wir uns die eine oder andere Leihe vorstellen können", sagte Mislintat.

Was passiert mit Nicolas Gonzalez?

Aber auch Leistungsträger stehen im Fokus, wie zum Beispiel der argentinische Nationalspieler Nicolas Gonzalez. Der 22-Jährige hatte in der Aufstiegssaison in 27 Ligaspielen 14 Treffer für die Schwaben erzielt. "Es ist nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Spieler attackiert wird", so Mislintat. Gonzalez werden Kontakte zu Borussia Dortmund, nach England (Leeds) und Italien (Neapel) nachgesagt. Bei einem Verkauf könnte der Südamerikaner, der selbst seinen Wechselwunsch geäußert hatte, bis zu 20 Millionen Euro Ablösesumme einbringen.

Mit den Neuzugängen hatte sich Mislintat bereits beim VfB-Trainingsauftakt zufrieden gezeigt, viel muss aus seiner Sicht nicht mehr passieren. "Wenn wir es uns aussuchen dürften, können wir heute aufhören. Dann hätten wir uns gut verstärkt", so der 47-Jährige. Bisher holte Stuttgart die Verteidiger Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos, dazu wurden die bislang ausgeliehene Gregor Kobel (Tor) und Pascal Stenzel (Außenverteidiger) fest verpflichtet.