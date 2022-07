VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Vertragsverlängerung derzeit kein Thema"

per Mail teilen

Mit der Vorbereitung ist VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bislang sehr zufrieden. Mit seiner persönlichen Situation auch. Zwar läuft sein Vertrag nur noch ein Jahr, aber das spielt zur Zeit keine Rolle für ihn.

Bisher ist VfB-Sportdirektor Sven Mislintat mit dem Auftreten seiner Mannschaft voll zufrieden. Fünf Testspiele haben die Stuttgarter absolviert, vor allem die erfolgreiche Generalprobe gegen Valencia hat dem Sportdirektor gefallen. "In allen Spielen hatten Spieler ihre Momente und haben gezeigt, dass wir auf sie setzen können, auch Spieler, die lange verletzt waren." Dabei sieht Mislintat, dass viele der Probleme, die man nach der schwierigen vergangenen Saison mit dem knappen Klassenerhalt analysiert hatte, bereits verbessert wurden. "Wir haben Athletik draufgepackt, gute Ergebnisse erzielt und wieder Fußball gespielt. Das müssen wir jetzt transportieren, denn Dresden wird ganz anders", weiß der Sportdirektor, dass in der 1. Pokalrunde mit Dynamo Dresden (29.07., 18 Uhr) die erste Herausforderung ansteht.

VfB in Sachen Kaderplanung im Soll

Dabei sollen auch die Neuen helfen. "Mit der Rückkehr von Darko Churlinov, aber auch mit Josha Vagnoman und Juan José Perea haben wir ein paar sehr gute Jungs dazu addiert", ist sich Mislintat sicher. Ob aber die Stammkräfte wie Sasa Kalajdzic oder Borna Sosa tatsächlich beim VfB bleiben werden, steht noch in den Sternen. "Die Engländer haben noch gar nicht richtig angefangen. Sobald dieses Geld in den Markt kippt, fallen immer die Dominosteine und dann kann es bedeuten, dass unsere Spieler auch attackiert werden", weiß Mislintat.

Sven Mislintat: "Ata ist unser Junge"

Keine Frage ist für ihn der Umgang mit Atakan Karazor. "Wir schauen uns das alles in Ruhe an. Der Junge ist noch nicht mal angeklagt, er ist aus der Untersuchungshaft entlassen. Damit ist ganz klar: Er ist unser Spieler, unser Junge, und wenn er trainieren kann, wird er auch wieder trainieren. Und wenn er das gut macht, dann könnte er auch wieder für uns spielen", stellt Mislintat klar.

VfB-Sportdirektor Mislintat: Vertragsverlängerung zur Zeit kein Thema

Seit April 2019 ist Mislintat mittlerweile in Stuttgart, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2023. Dass dieser Vertrag noch nicht verlängert wurde, spielt für ihn bei seiner Arbeit absolut keine Rolle. "Mich gibt es nur hundertprozentig. Das habe ich jetzt in drei Jahren oft genug bewiesen. Ich kann gar nicht anders", ist er mit ganzem Herzen dabei. Ihn freut das gute Miteinander im Club. "Wir verstehen uns alle gut. Man hat auch gesehen, dass nach Köln etwas zusammengewachsen ist", beschreibt er die Lage. Und wann wird dann nun sein Vertrag verlängert? "Das besprechen wir ganz in Ruhe ohne Eile und ohne Gefahr, dass der VfB Stuttgart nicht mein erster Ansprechpartner ist", verspricht Mislintat.