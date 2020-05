Der VfB Stuttgart hat mit Pellegrino Matarazzo einen neuen Trainer – und, so wie es aussieht, liegt er mit dem goldrichtig. Eine Einschätzung von SWR Sportreporter Günther Schroth.

Es gehört nicht zu den größten Momenten meines sportjournalistischen Daseins, auf Pressekonferenzen zu gehen. Man lernt da nicht sehr viel dazu und meistens werden Pressekonferenzen mit Fußballtrainern erst dann spannend, wenn sie zu Ende sind. Dann nämlich, wenn man anschließend mit dem Trainer zusammensteht – in der Hoffnung, dass der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.

Bei Pellegrino Matarazzo ist das anders. Der „plaudert“ schon beim offiziellen Teil der Pressekonferenz. Und nicht etwa aus dem Nähkästchen – sondern ganz konkret aus der Werkzeugkiste des Trainers. Wo andere geheimnisvoll tun, sagt der studierte Mathematiker ganz klar, was er vorhat. Wenn man ihn fragt, wer im Sturm spielt, sagt er, wer im Sturm spielt. Vor dem Regensburg-Spiel etwa machte er keinerlei Geheimnis daraus, dass Al Ghaddioui spielt. Und Mario Gomez im Sturm nicht automatisch gesetzt ist.

Keine Nebelkerzen

Genauso kam es dann auch. Matarazzo vertraut darauf, dass die Mannschaft ihr Spiel durchzieht. Und deswegen kann er auch auf das branchenübliche Werfen von Nebelkerzen weitgehend verzichten. Die Gegner des VfB wissen, was auf sie zukommt. Nur können sie das im Idealfall dennoch nicht aufhalten. Matarazzo macht klare Mitteilungen.

Wo wir Reporter vorher augenreibend an der Taktik und Strategie des Teams herumrätselten, ist die jetzt deutlich erkennbar. Die Abwehr steht schnell genug zwischen Ball und eigenem Tor, Pressing und Umschaltaktionen sind schnell und präzise und gegen Regensburg wurden so viele gute Torchancen herausgearbeitet, dass auch ein Gegentreffer nicht weiter geschadet hätte. Matarazzo macht seinen Job so unaufgeregt wie erfolgreich. Auch weil ihm nach eigener Aussage das Trainerdasein überraschend wenig Stress bereitet. Das könnte man für arrogant halten. Aber Matarazzo sagt das und bleibt dabei absolut glaubwürdig.

Wie Kinder im Bonbonladen

Ich nehme im Spiel der Mannschaft eine neue Klarheit wahr - die Klarheit, mit der der Trainer kommuniziert. Es ist eine Klarheit, die gut in’s Schwäbische passt, wo man ohne viele Worte und mit Wertarbeit seinen Job bewältigt. Matarazzo ist da in Stuttgart bestens aufgehoben. Und dann bringt der Zweimetermann etwas mit, was die Großen seines Fachs auszeichnet – er ist freundlich, er ist kompetent und: Er mag seine Spieler. Selbst wenn er sie mit „Kindern im Bonbonladen“ vergleicht, merkt man doch, wie sehr er jeden einzelnen wertschätzt.

Könnte gut sein, dass der VfB Stuttgart mit Pellegrino Matarazzo einen aus dem Hut gezaubert hat, der zum Verein passt. Bodenständig und weltläufig, bescheiden und kompetent. So einer, das würde ich mir wünschen, müsste jetzt endlich mal bleiben. Mit so einem würde man gerne mal fünf, sechs Jahre arbeiten. Denn so einem wie Matarazzo könnte es gelingen, bei diesem sonst so aufgeregten Verein am Neckar endlich mal ein wenig mehr Ruhe und Souveränität herein zu bringen. Die Pressekonferenzen mit ihm jedenfalls sind jetzt schon so produktiv wie die Spiele seiner Mannschaft.