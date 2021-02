per Mail teilen

Trainer Pellegrino Matarazzo steht kurz vor einer erneuten Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart. Ungeachtet der schweren Krise auf der Führungsebene leistet der 43-Jährige außergewöhnliche Arbeit. Seine Mannschaft steht nun mit ihm vor richtungsweisenden Spielen.

Pellegrino Matarazzo ist noch lange nicht fertig mit dem VfB Stuttgart. Seit etwas mehr als einem Jahr arbeitet der 43-Jährige nun als Trainer des Bundesligisten. Und während auf den Führungsebenen des Klubs das Chaos herrscht, entwickelt sich die Mannschaft unter dem US-Amerikaner in eine positive Richtung. Darum wird Matarazzo seinen Vertrag in Kürze bis zum Sommer 2024 verlängern.

"Kann mich zu 100 Prozent identifizieren"

"Wir sind auf einem sehr guten Weg", bestätigte er die Vertragsverhandlungen: "Ich fühle mich sehr wohl beim VfB und kann mich zu 100 Prozent identifizieren mit der Aufgabe." Als Spieler sei er "ein Stück weit ein Wandervogel gewesen", erzählte der Familienvater mit einem Lächeln: "Als Trainer nicht mehr."

Richtungsweisende Spiele

Darum würde er gern noch lange für die Schwaben arbeiten. Die Vertragsgespräche werden nicht dadurch gestört, dass der VfB und sein Trainer vor richtungsweisenden Spielen stehen. Am Samstag (15:30 Uhr) beim 1. FC Köln sowie eine Woche später im Duell mit dem FC Schalke 04 geht es gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Strauchelt der VfB, könnte es trotz der aktuell komfortablen Ausgangslage noch mal eng werden.

Aber auch Niederlagen würden die Vertragsverlängerung nicht verhindern. Der VfB hat vielmehr bereits Erfahrung damit, seinem Coach in komplizierten sportlichen Phasen den Rücken zu stärken. Als Matarazzo sein Arbeitspapier im Mai 2020 schon mal verlängerte, drohten die Stuttgarter gerade den Aufstieg in die Bundesliga zu verspielen. Nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen sind sie jetzt erneut an einem richtungsweisenden Punkt der Saison angekommen.

"Dann wird es eng..."

"Wenn wir keine Punkte holen, dann wird es immer eng irgendwann. Wir haben die Möglichkeit auf drei Punkte jetzt am Samstag, und die sind sehr wichtig", sagte Matarazzo: "Ich spreche kein 40-Punkte-Ziel aus, das habe ich nie getan. Aber man braucht eine gewisse Punktzahl, um die Klasse zu halten."

Castro vor der Rückkehr

Beruhigende zwölf Zähler trennen den VfB derzeit noch von einem direkten Abstiegsplatz. Ausruhen will der Coach sich darauf aber nicht. Es dürfte ihm nicht ungelegen kommen, dass nun erfahrene Profis wie Kapitän Gonzalo Castro und Mittelfeldspieler Daniel Didavi in den Kader zurückkehren. Nach ihren Verletzungen werden sie ebenso wie der zuletzt erkältete Verteidiger Marc Oliver Kempf mit nach Köln reisen.

"Köln auf Abstand zu halten, ist nicht unwichtig", sagte Matarazzo. Zuletzt hätten sich die Kölner als "sehr zäher Gegner" präsentiert. So zäh dürften die weiteren Verhandlungen um Matarazzos neuen Vertrag nicht verlaufen.