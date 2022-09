Nach Sosas Premierentor: Kommt mit Rinos Rückkehrern das Stuttgarter Selbstbewusstsein zurück?

Der VfB Stuttgart schafft es in dieser Bundesliga-Saison bislang nicht, ein Spiel zu gewinnen. Immerhin einige VfB-Nationalspieler waren bei ihrer Länderspielreise erfolgreich. Ein Überblick.

Es war für Borna Sosa wohl ein fast schon vergessenes Gefühl, eine willkommene Abwechslung zum tristen Liga-Alltag: Endlich mal wieder drei Punkte eingefahren zu haben. Zwar nicht vor der brodelnden Cannstatter Kurve in Stuttgart, aber immerhin vor dem nicht minder frenetischen Heim-Publikum seiner Geburtsstadt Zagreb.

Dort erzielte Borna Sosa im Maksimir-Stadion das 1:0 gegen Dänemark beim 2:1-Sieg in der Nations-League. Es war im siebten Länderspiel seine Tor-Premiere für die kroatische Nationalmannschaft und eine sehenswerte noch dazu: Mit seinem starken linken Fuß traf Sosa von der Strafraumkante flach ins linke Toreck. "Unvergesslicher und unglaublich schöner Abend im Maksimir, danke...", schrieb der 24-jährige VfB-Linksverteidiger darauf hin in einem Instagram-Post. Gefolgt von einem Herz und dem Landeskürzel "HR" für "Hrvatska".

Sosa dürfte die positivste Länderspiel-Reise der VfB-Nationalspieler erlebt haben und so entsprechend selbstbewusst und "energetisch," wie sein Trainer im Ländle, Pellegrino Matarazzo, gerne zu sagen pflegt, zum VfB zurückkehren. Das wäre bitter nötig, schließlich ist der VfB historisch schlecht in seine dritte Bundesliga-Saison in Folge gestartet. Nach dem schwachen 1:3 gegen Frankfurt vor der Länderspielpause steht am Samstag das wichtige Kellerduell beim VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) an. Sosas Glauben in die eigene Stärke dürfte am Sonntag nochmal angewachsen sein: Gegen Österreich siegte Kroatien 3:1, Sosa wurde dabei nach 62 Minuten eingewechselt. Doch Sosas Selbsvertrauen allein wird nicht reichen.

Keine Reisestrapazen für die VfB-Japaner Wataru Endo und Hiroki Ito

Die beiden Japaner im VfB-Kader, Wataru Endo und Hiroki Ito, dürften immerhin recht frisch ins Schwabenland zurückkehren. Durch den in Düsseldorf ausgetragenen "Kirin Challenge Cup 2022" haben die beiden immerhin keine langen Reisestrapazen in den Knochen.

Der Auftritt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt verlief bislang erfolgreich: Beim 2:0-Sieg gegen die USA kamen Endo und Ito zum Einsatz und tummelten sich in einer illustren Bundesliga-Runde mit gleich sechs weiteren Profis aus der der obersten deutschen Spielklasse: Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt erzielte das 1:0, zudem waren Kapitän Maya Yoshida (Schalke 04), Ritsu Doan vom SC Freiburg, Genki Haraguchi (Union Berlin), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) und Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) im japanischen Aufgebot. Am Dienstag (13:55 Uhr erneut in Düsseldorf) treten die Japaner noch zum Freundschaftsspiel gegen Ecuador an.

Mavropanos unterliegt mit Griechenland Zypern, Guirassy mit Guinea Algerien

Stuttgarts griechischer Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos dürfte unterdessen keinen Push fürs Selbstbewusstsein bekommen haben. Griechenland, das in der Nations League in den Untiefen der "League C" kickt, verlor überraschend den Nachbarn aus Zypern mit 0:1. Am Dienstag könnte Mavropanos sich doch noch ein Erfolgserlebnis abholen: In Athen geht es gegen Nordirland.

Auf einen Erfolg mit seinem Heimatland hofft auch Sturm-Neuzugang und Kalajdzic-Nachfolger Serhou Guirassy. Bei der 0:1-Niederlage Guineas gegen Algerien am Freitagabend stand der 26-Jährige in der Startelf. Am Dienstag tritt Guirassy, der in Stuttgart als DIE Hoffnung für mehr Tore gilt, noch gegen die Elfenbeinküste an. Für die U-Mannschaften ihres Landes waren Tiago Tomas (45 Minuten für die portugiesische U21) und Youngster Thomas Kastanaras (17 Minuten für die deutsche U20) im Einsatz. Beide gewannen die Spiele mit ihren Teams. Positiv-Erlebnisse, um diese vielleicht endlich auch auf den VfB Stuttgart zu übertragen.