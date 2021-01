Nach dem eindrucksvollen 4:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 war Pellegrino Matarazzo, der Trainer des VfB Stuttgart, äußerst zufrieden. Insbesondere freute den Coach, dass seine junge Mannschaft sich nicht durch den 0:1-Rückstand bei den Rheinhessen beeindrucken ließ, sondern weiter munter nach vorne spielte.

Nachdem der VfB Stuttgart im ersten Bundesligaspiel nach dem Wiederaufstieg vor heimischer Kulisse 2:3 gegen den SC Freiburg verloren hatte und in der zweiten Partie in Mainz trotz starker Anfangsphase früh mit 0:1 in Rückstand lag, drohte den Schwaben ein Null-Punkte-Start. Der Druck beim und im Traditionsklub wäre sofort wieder hoch gewesen.

VfB-Trainer Matarazzo sagte im Gespräch mit Moderator Lennert Brinkhoff bei SWR Sport in Baden-Württemberg, dass er solche Überlegungen während der Partie nicht hatte. "Während des Spiels kann ich solche Gedanken verdrängen. Natürlich läuft man einem Rückstand hinterher. Man ärgert sich kurzzeitig über das Gegentor, aber danach ist es abgehakt", sagte der 42-Jährige und nannte das Rezept, damit umzugehen: "Schnell abhaken und weitermachen."

Bereits gegen Freiburg am ersten Spieltag (2:3) hatte seine Mannschaft Moral gezeigt und den 0:3-Rückstand fast aufgeholt.

Stuttgart dreht die Partie

Mainz war durch Robin Quaison (13. Minute) in Führung gegangen, doch Silas Wamangituka (45.), Daniel Didavi (61.), Mateo Klimowicz (80.) und Sasa Kalajdzic (86.) drehten die Partie für die starken Stuttgarter.

Erfahrene Profis sind wichtig für den VfB Stuttgart

Mit Wamagituka (20 Jahre), Klimowicz (20 Jahre) und Kalajdzic (23) trumpften in Mainz drei Youngster groß auf, für die die Bundesliga Neuland ist. Der VfB hat ohnehin mit die jüngste Mannschaft im Oberhaus - die "Jungen Wilden" reloaded, sozusagen. Das sei so gewollt, sagte Matarazzo, der den Talenten auch Fehler zugestehen will, weil diese zur Entwicklung gehören. "Silas kann spielentscheidend sein, Sasa hat das beispielsweise mit seinen Laufwegen gut gemacht", lobte er.

Allerdings seien auch erfahrene Akteure notwendig, so der VfB-Coach: "Wir haben mehrere Spieler, die entscheidend sein können. Unsere erfahrenen Profis sind auf jeden Fall in der Lage, Schlüsselmomente zu haben. Generell ist es so, dass jeder seine wichtige Rolle bei uns hat."

"Gonzalo Castro geht vorne weg"

Einer dieser erfahrenen Profis, der vorangehen soll, ist Gonzalo Castro. Der defensive Mittelfeldspieler war von Matarazzo kurz vor Saisonbeginn zum Kapitän ernannt worden. In Mainz leistete er vor dem Ausgleich durch Wamangituka die Vorarbeit, als er sich im Mittelfeld zunächst gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und dann den tödlichen Pass spielte. "Gonzalo ist unser Gesicht, unser Kapitän. Er geht vorne weg", sagte Matarazzo.

"Jeder soll Führungsqualitäten auf den Platz bringen"

Dass er keinen Vize-Kapitän ernannt hat, begründete der VfB-Coach damit, dass er diese Rolle auf mehrere Schultern verteilen wolle. Viele Häuptlinge also. "Es geht darum, dass mehrere Spieler Verantwortung übernehmen. Alle haben Verantwortung für die Mannschaft. Und jeder soll Führungsqualitäten auf den Platz bringen", sagte Matarazzo und führte aus: "Wir haben unterschiedliche Führungsspieler. Die einen sind mehr kognitiv, die anderen sind mehr emotional unterwegs. Manche sind als Soldat unterwegs, durch Disziplin, wenn man Wataro Endo anschaut. Der führt auch durch Leistung und seine Art, Fußball zu spielen." Letztlich würden alle Spieler mit ihrer Art benötigt. "Ich glaube, dass wir alle diese Qualitäten brauchen", so der 41-Jährige.

Durch den deutlichen Sieg in Mainz herrscht beim VfB jetzt erst einmal gute Stimmung. Matarazzo darf also in den nächsten Wochen in Ruhe arbeiten. Er sei sich allerdings ohnehin des Vertrauens der Verantwortlichen sicher, so der US-Amerikaner. "Ich habe das immer gespürt. Das war auch entscheidend für mich."

Matarazzo hatte den VfB Stuttgart in der abgelaufenen Zweitligasaison zum Aufstieg geführt, der Weg dahin war allerdings mühevoll. Letztlich setzten sich die Schwaben im Aufstiegsrennen gegen Heidenheim und den HSV durch, souverän war der zweite Platz hinter Bielefeld allerdings nicht. Als die Stimmung nach dem Re-Start nach der Corona-Pause, den der VfB mit zwei Pleiten in den Sand setzte, zu kippen drohte, verlängerten die Bosse den Vertrag mit Matarazzo vorzeitig.

Ein Vertrauensbeweis, der Matarazzo darin bestärkte, damals sein Ding durchzuziehen. "Wenn ich das Vertrauen nicht gespürt hätte, dann hätte ich vielleicht nicht den Mut gehabt, meinem Bauchgefühl in kritischen Phasen zu folgen." Am Ende führte er den VfB in die Bundesliga - und dort sind Stuttgart und Matarazzo spätestens seit dem Mainz-Spiel auch angekommen.