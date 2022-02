Stuttgarts Marmoush steht mit Ägypten im Afrika-Cup-Finale

Omar Marmoush vom VfB Stuttgart darf an der Seite von FC Liverpool-Star Mo Salah vom Titel träumen. Ägypten besiegte im Halbfinale des Afrika Cups Kamerun und hofft nun gegen Senegal auf den ersten Titel seit zwölf Jahren.

Obwohl Omar Marmoush noch keinen Treffer beim Afrika Cup erzielt hat, könnte das Turnier kaum besser für den Leistungsträger des VfB Stuttgart laufen. Ägypten besiegte Gastgeber Kamerun im Halbfinale mit 3:1 im Elfmeterschießen, nachdem zuvor über 120 Minuten kein Tor gefallen war. Der VfB-Spieler wurde in der 63. Minute ausgewechselt und musste beim Elfmeterschießen von der Bank aus zuschauen und mitfiebern. Ägyptens Torhüter Abou Gabal parierte zwei Elfmeter und Omar Marmoush darf weiter auf den ersten Titel seiner Profikarriere hoffen.

VfB-Profi Marmoush - erst Titel- und dann Geburtstagsfeier?

An Einsatzzeiten mangelt es dem 22-Jährigen nicht. An der Seite von FC Liverpool-Star Mohamed Salah stand Marmoush in allen sechs Turnierspielen in der Startelf. Eine Torvorlage für den "Egyptian King" konnte der VfB-Spieler allerdings noch nicht beisteuern. Tor vorbereiten, selbst treffen: Marmoush kann nachlegen, im Finale: Am Sonntag (06.02.) treffen die "Pharaonen" auf Senegal. Es wäre ein perfekter Übergang: Am Montag, 7. Februar, feiert Marmoush seinen 23. Geburtstag.