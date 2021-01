Der VfB Stuttgart wartet nach dem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach zwar weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison, steht als Aufsteiger mit 22 Punkten und 32 Toren aus 16 Spielen trotzdem glänzend da. Abwehrspieler Marc Oliver Kempf zieht ein zufriedenes Zwischenfazit.

"Wir wissen, dass wir Fußball spielen können. Wir sehen es jeden Tag im Training, aber auch in den Spielen. Es funktioniert sehr gut - aber natürlich wollen wir darauf noch weiter aufbauen und noch stärker werden", sagte Kempf im exklusiven Interview mit SWR Sport.

"Können als Mannschaft zurückschlagen"

Gegen Borussia Mönchengladbach lagen die Schwaben zwei Mal hinten und kamen jeweils zum Ausgleich - die Moral beim Aufsteiger stimmt also. Das findet auch der Innenverteidiger. "Wir wissen, dass wir Rückstände aufholen können. Wir wissen, dass wir als Mannschaft zurückschlagen und so etwas korrigieren können", sagte Kempf.

Lars Stindl (35. Minute/Foulelfmeter) und Denis Zakaria (61.) hatten für die Gäste getroffen. Nicolas Gonzalez (58.) hatte mit dem 3000. Bundesliga-Tor der Schwaben den zwischenzeitlichen Ausgleich für den VfB erzielt, ehe Silas Wamangituka (90.+6) schließlich einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand verwandelte.

"Über die Saison gesehen gleicht sich alles irgendwie aus"

Der Strafstoß für die Schwaben war für Kempf eine korrekte Entscheidung. "Es war ein plumpes Halten von Bensebaini, von daher war der Elfmeter für mich gerechtfertigt", sagte der Abwehrspieler: "Für Gladbach ist es blöd gelaufen, weil der Verteidiger da unglücklich agiert."

In der entscheidenden Szene war VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic an der Torauslinie im Gerangel um den Ball von Gladbachs Linksverteidiger Rami Bensebaini umklammert worden. Gleichzeitig war er am Fuß von seinem eigenen Mitspieler Waldemar Anton getroffen worden. Schiedsrichter Felix Brych hatte spontan weiterspielen lassen, dann aber einen Hinweis aus Köln von Video-Assistentin Bibiana Steinhaus bekommen. Relativ kurz hatte sich Brych die Bilder am Monitor angeschaut und dann auf Strafstoß entschieden. "Über die Saison gesehen gleicht sich alles irgendwie aus. Wir hatten auch schon Spiele, wo der Pfiff für uns nicht kam", sagte Kempf rückblickend.

"Keiner hat den Kopf hängen lassen"

So habe sich die Mannschaft gegen ein Spitzenteam noch mit einem Punkt belohnt. "Keiner auf dem Platz hat den Kopf hängen lassen, alle haben mit aller Kraft geackert", sagte Kempf: "Dass wir damit dann am Ende noch erfolgreich sind, gibt uns in dem, was wir tun, recht."