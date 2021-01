Der VfB Stuttgart hat Zuhause 1:1 gegen Bayer Leverkusen gespielt. Die Schwaben gerieten früh in Rückstand, konnten aber dank Sasa Kalajdzic in der Schlussphase den Ausgleichstreffer bejubeln.

Der VfB Stuttgart hat sich gegen Leverkusen ein spätes Unentschieden erkämpft. Dabei gingen die Rheinländer bereits früh durch Patrik Schick in Führung (7.), doch der Österreicher Sasa Kalajdzic (76.) glich verdient für die Schwaben aus. Die Stuttgarter dürfen sich daher über einen gelungenen Saisonstart freuen: Vier Punkte aus drei Spielen lassen den VfB entspannt in die Länderspielpause gehen. "Ich bin zufrieden mit unserer Leistung, die wir zeigen in den Spielen, auch im Training. Die Jungs sind an Bord", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo.

Dabei hatte sein Team erst zur zweiten Halbzeit Fahrt aufgenommen, am Anfang lief es dagegen überhaupt nicht wie gewünscht, weil man "zu viel Respekt" vor Leverkusen gehabt habe, vermutete der 42-Jährige

VfB läuft frühem Rückstand hinterher

Das 0:1 fiel nach einer kurz gespielten Ecke. Der 17-jährige Florian Wirtz flankte perfekt ins Zentrum, wo Schick den Luftraum für sich beanspruchte und zur Leverkusener Führung einköpfte. Wenig später dann aber die schlechte Nachricht für die Rheinländer: Schick sank nach einem Sprint zu Boden, der Tscheche musste nach 19 Minuten wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

TV-Tipp: SWR Sport BW Alles rund um das Spiel VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen sehen Sie am Sonntag ab 21.45 Uhr im SWR Fernsehen BW

9.500 bejubeln Kalajdzics Ausgleichstreffer

Angetrieben von den 9.500 Zuschauern in der stimmungsvollen und nach Abstandsregeln besetzten Mercedes-Benz-Arena wurden die Stuttgarter besser. Arsenal-Leihgabe Konstantinos Mavropanos traf nach einer Ecke von Kapitän Gonzalo Catro mit seinem Kopfball aber nur die Latte (29.). Der Grieche zeigte bei seinem Pflichtspieldebüt für den VfB eine solide Leistung. Doch erst als Matarazzo nach der Halbzeit auf Dreierkette umstellte, entwickelte sich eine unterhaltsame Partie.

Die Stuttgarter agierten nun zielstrebiger und liefen mit ihren Fans im Rücken immer wieder an. Gefährlich wurden aber zunächst nur die Bayer-Angreifer, denen sich nun Lücken boten. Diaby (48./71.), Alario (61.) und Bellarabi (64.) scheiterten aber jeweils an VfB-Torhüter Kobel. Stattdessen schlug Kalajdzic zu. Einen Freistoß des eingewechselten Klement köpfte der Österreicher zum 1:1 ins Netz.