Kurz vor Ablauf der Transfer-Deadline haben auch die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. BVB-Talent Bruun Larsen wechselt nach Hoffenheim, Clinton Mola kommt vom FC Chelsea zum VfB, und der KSC holt sich Änis Ben Hatira.

Hoffenheim holt BVB-Talent Bruun Larsen

Der 21-jährige Däne wechselt von Borussia Dortmund zur TSG Hoffenheim und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

„Ich bin sehr gespannt auf die TSG und die Arbeit mit Trainer Alfred Schreuder und dem Team. Hoffenheim ist eine Top-Adresse für junge Spieler. Der Klub genießt international großes Ansehen für sein Engagement, Spieler weiterzuentwickeln. Ich freue mich nun ein Teil dessen zu sein“, sagt Bruun Larsen in einer Vereinsmitteilung der TSG. Bruun Larsen trifft im Kraichgau auf seinen Landsmann Robert Skov.

VfB Stuttgart verpflichtet Clinton Mola vom FC Chelsea

Auch der VfB Stuttgart hat sich am Deadline Day noch einmal verstärkt und das 18-jährige Defensivtalent Clinton Mola aus der U23-Mannschaft des FC Chelsea verpflichtet. Der englische U19-Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten, teilte der Aufstiegsaspirant am Freitag mit. Der 18-jährige Linksfuß Mola, der im defensiven Mittelfeld und in der Abwehr eingesetzt werden kann, erhält in Stuttgart einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Clinton Mola ist englischer U19-Nationalspieler und wechselt vom FC Chelsea an den Neckar. Imago imago images / PRiME Media Images

"Wir sind sehr froh und stolz, dass sich Clinton mit seiner Perspektive und seiner Qualität für uns entschieden hat", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. "Wir glauben, dass Clinton sich sehr schnell in Deutschland zurechtfinden wird." Mola sei auf dem Spielermarkt sehr begehrt gewesen. Ob Clinton Mola beim Auswärtsspiel des VfB beim FC St. Pauli (Samstag, 13:00 Uhr) dabei sein wird, ist nicht bekannt.

Karlsruher SC holt vereinslosen Änis Ben-Hatira

Der Karlsruher SC verstärkt sich für den Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga mit Änis Ben-Hatira. Der 31-Jährige bringt die Erfahrung von mehr als 100 Bundesligaspielen mit in den Wildpark.

Der Deutsch-Tunesier hatte im Dezember seinen Vertrag bei Honved Budapest aufgelöst und war zuletzt vereinslos gewesen. Beim KSC erhält er einen Vertrag bis zum Ende der Saison.