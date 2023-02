Der VfB Stuttgart vergibt zu viele Chancen und muss jetzt auf Serhou Guirassy, den besten Torjäger, verzichten. Wie der ehemalige Stürmer und aktuelle Trainer Bruno Labbadia die Offensivprobleme in den Griff bekommen will.

Bruno Labbadia ist seit Mittwoch 57 Jahre alt und blickt auf eine ziemlich erfolgreiche Zeit als Stürmer zurück. In seiner Karriere hat er 243 Mal die Kugel eingenetzt. Auf seine Einsatzzeiten umgerechnet macht das alle 200 Minuten ein Tor - oder quasi jedes zweite Spiel. Wie sagt man da so schön? Der Mann weiß, wo das Tor steht.

Labbadias Problem: Er kann nicht mehr aktiv eingreifen

Labbadia muss zuschauen, wenn seine Offensivkräfte reihenweise gute bis sehr gute Torchancen versemmeln. Gegen Bremen waren es fünf Schüsse aufs Tor, keiner drin. Bremen hatte vier Versuche aufs Tor. Zwei waren drin. Gegen Leipzig drei Schüsse aufs Tor, einer drin. RB hingegen: zwei von vier drin. Gegen Hoffenheim: vier Schüsse, zwei Tore, immerhin. Die TSG: fünf Schüsse, zwei Tore. Gegen Mainz, vier Versuche, ein Tor. Mainz zwei Torschüsse, davon ein Tor. Es ließe sich fortsetzen. Unter dem Strich heißt das 22 Tore für die Stuttgarter. Nur zwei Bundesliga-Teams haben weniger Treffer erzielt.

Der VfB hat in keinem Spiel mehr als zwei Tore geschossen

Da setzt die Arbeit des Trainers an. Jeden zweiten Tag heißt das im Moment: Torschuss-Training beziehungsweise Spielformen mit hoher Intensität. Der Trainer sagt, es sei das Ziel, "dass man kaum noch zum Nachdenken kommt, weil es so eng ist und so schnell gehen muss und du gezwungen wirst, schnelle Abschlüsse zu machen. Aus meiner Sicht ist das das Beste, gar nicht zum Nachdenken zu kommen".

Die Abschlussschwäche zieht sich durch die ganze Saison

Nachdenklich stimmt einen allerdings, dass diese Abschlussschwäche nicht erst in den fünf Spielen unter Labbadia zu beobachten ist, sondern sich durch die ganze Saison zieht. Jetzt ist auch noch der kleine Hoffnungsschimmer Serhou Guirassy erloschen. Der beste VfB-Torschütze mit sechs Treffern in 13 Spielen fällt lange aus.

Pfeiffer und Kastanaras als Ersatz für Guirassy

Bleiben noch Luca Pfeiffer und Youngster Thomas Kastanaras als reine Stürmer übrig. Bruno Labbadia bescheinigt dem 20-jährigen Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga einen großen Arbeitswillen und eine perfekte Einstellung, gepaart mit großem Entwicklungspotential. Dem 25-jährigen Pfeiffer attestiert er gegen Leipzig ein starkes Spiel. Beide, Kastanaras und Pfeiffer, blieben allerdings zuletzt gegen Bremen blass, ohne Bindung zum Spiel. Deshalb will sich der Trainer auch noch nicht festlegen, wer in Freiburg auflaufen wird. Er sagt nur so viel: "Es können auch beide spielen."

VfB-Trainer Labbadia: "Wir bohren nicht in der Nase"

Der Ex-Stürmer Bruno Labbadia wird die nächsten Tage im Training weiter intensiv an der Stärkung der Offensive arbeiten. Das hat er auch schon am Mittwoch, an seinem Geburtstag, in zwei Trainingseinheiten gemacht. "Wir haben hier das Ziel, in der Liga zu bleiben. Wir bohren nicht in der Nase, wenn wir hier arbeiten. Es geht nicht darum Spaß zu haben, denn wir müssen in der Liga bleiben und da gilt es keine Sekunde zu verlieren, aber gleichzeitig auch zu wissen, das kann nicht über Nacht kommen."

Aber ein bisschen Spaß gab’s dann doch an seinem Geburtstag. Drei Kuchen hat er geschenkt bekommen. "Es war auch ein schöner Blechkuchen, was ich besonders mag. Mit Apfel und Streusel, also es waren echt gute Kuchen." Wenn nur ein torgefährlicher Stürmer auch so schnell gebacken werden könnte.