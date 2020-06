Beim Derby vier Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Bundesliga steht für beide Clubs viel auf dem Spiel. Der VfB Stuttgart will um jeden Preis Platz zwei behalten, der Karlsruher SC braucht jeden Punkt im Abstiegskampf.

Sportlich ist die Situation vor dem Derby so brisant wie selten zuvor. KSC-Trainer Christian Eichner geht trotz zuletzt vier sieglosen Spielen mit breiter Brust in die Partie: "Wieso sollten wir am Sonntag den VfB nicht schlagen können?" Das fragte der Coach in der virtuellen Pressekonferenz am Freitag und fährt salopp fort: "Wenn ich etwas anderes ausstrahlen würde, dann könnte ich am Sonntag bei meiner Frau und meiner Tochter bleiben und würde mir das Spiel im Fernsehen anschauen." Unterstützung bekommt Eichner von KSC-Legende Winfried Schäfer: "Ich glaube, dass der KSC gewinnt", lies der 70-Jährige unter der Woche verlauten.

Didavi beim VfB Stuttgart wohl wieder dabei

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo interessieren die Worte aus Karlsruhe herzlich wenig: "Wir wissen, wie wichtig das Spiel für unseren Verein und unser Umfeld ist. Wir wollen leidenschaftlich kämpfen für den Derbysieg und den Aufstieg", sagte der Coach am Freitag. Dabei kann er wohl auch wieder auf Daniel Didavi zurückgreifen, der zuletzt wegen Knieproblemen fehlte. "Dida hat gestern mittrainiert. Wenn er soweit ist, wird er im Kader sein und vielleicht auch spielen", verriet Matarazzo.

Der Offensivspieler wäre ein Kandidat, um das zuletzt ideenlose Offensivspiel zu beleben. Auch in der Spitze wäre ein Wechsel möglich: Der gegen Osnabrück blasse Al Ghaddioui könnte für Mario Gomez oder Sasa Kalajdzic weichen. Beide Mittelstürmer seien für den Cheftrainer "eine Option."

Matarazzo fordert mehr Mut zum Risiko

Aber auch von seinen anderen Akteuren fordert der Coach mehr Courage: "Uns fehlte nicht unbedingt die Kreativität, sondern der Mut, ins Risiko zu gehen, uns Ballverluste zu erlauben und darauf richtig zu reagieren", analysierte der 42-Jährige und weiß, wie es besser geht: "Wir brauchen tiefe Laufwege, Eins-gegen-eins-Situationen und ein mutiges Zusammenspiel." Darauf lag auch der Fokus in der Trainingswoche, mit speziellen Spielformen, die die Spieler zwingen, mehr ins Risiko zu gehen.

Dauer 0:28 min Matarazzo will mehr Risiko im Offensivspiel Beim Derby in der 2. Bundesliga vier Spieltage vor Schluss steht für beide Clubs viel auf dem Spiel. Der VfB Stuttgart will um jeden Preis Platz zwei behalten, der Karlsruher SC braucht jeden Punkt im Abstiegskampf.

Mit einer Leistung wie in der Vorwoche wird es gegen die Karlsruher schwer, die nach der Corona-Pause nur drei Gegentore in vier Spielen kassierten. "Sie verteidigen ihr Tor mit 100 Prozent Einsatz, auch nach Ballverlust sind sie im Sprint hinter dem Ball", lobt der VfB-Trainer seinen Gegner.

Eichner will nicht zu defensiv spielen

Der Karlsruher SC hat jedoch, wie die Schwaben, seine größten Probleme im Angriffsspiel. Die Badener erzielten nur zwei Tore nach dem Re-Start: "Uns fehlt die letzte Konsequenz und Sauberkeit im vorderen Drittel", bemängelt Eichner, der diesmal endlich wieder in Führung gehen will, nachdem man in den letzten drei Partien stets einem Rückstand hinterherlaufen musste.

Dauer 0:54 min Christian Eichner über seine Taktik im Derby gegen Stuttgart Beim Derby in der 2. Bundesliga vier Spieltage vor Schluss steht für beide Clubs viel auf dem Spiel. Der VfB Stuttgart will um jeden Preis Platz zwei behalten, der Karlsruher SC braucht jeden Punkt im Abstiegskampf.

Taktisch möchte der KSC-Trainer das Derby nicht allzu defensiv angehen: "Es wird auf eine gute Mischung ankommen, den Gegner zu stressen, den Gegner in einem Bereich zu Fehlern zu zwingen, wo der Weg zum Tor nicht ganz so weit ist", so der Chefcoach. Trotzdem stellt sich Eichner auf längere Ballbesitzphasen der Schwaben ein, in denen es darum gehe "gemeinschaftlich das eigene Tor zu schützen, um dann nach Ballgewinn den VfB wieder vor Probleme zu stellen."

TV-Tipp Alles rund ums Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart - Zusammenfassung, Analyse und Reaktionen zeigen wir am Sonntagabend in "SWR Sport in BW". Los geht's ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Das alles wird zum ersten Mal in der Geschichte des Baden-Württemberg-Derbys vor leeren Rängen stattfinden. Während sonst weit mehr als 1.000 Polizeibeamte und Ordnungsdienstmitarbeiter rund um das Stadion im Einsatz sind, werden es diesmal nur knapp über 50 sein.