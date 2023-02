Tore, der VfB Stuttgart braucht Tore

Eine Niederlage kassiert, während die Konkurrenz im Abstiegskampf punktet: Durch den Sieg von Hertha BSC Berlin ist der VfB Stuttgart auf Platz 17 abgerutscht. Die sportliche Lage wird immer bedrohlicher.

"Wir hatten bessere Einschuss-Möglichkeiten als Freiburg. Da hakt es bei uns. Das muss man klar sagen."

Man kann nicht dauerhaft darauf hoffen, dass, wenn man selbst nicht dreifach punktet, es die Konkurrenz auch nicht tut. Siehe vergangenen Spieltag, als der VfB trotz ordentlicher Leistung beim SC Freiburg verlor, Hertha BSC aber im Heimspiel die Gladbacher mit 4:1 entzauberte. Quintessenz: die Klubs tauschten die Plätze. Hertha grüßt jetzt vom Relegationsplatz 16 und der VfB ist Vorletzter.

"Wir müssen weiter hart arbeiten und die Punkte einfahren. Wenn man die Spielverläufe sieht, sind wir auf einem guten Weg. Es fehlen einfach nur die Punkte," sagte Chris Führich nach der Partie in Freiburg im Interview mit SWR Sport.

Wie ist die Lage?

Langsam aber sicher muss der VfB Stuttgart anfangen, dreifach zu punkten, um da unten raus zu kommen. Schließlich sind schon 20 Spieltage vorbei. Der VfB hat bislang nur dreimal gewonnen - bei zehn Niederlagen. Die Schwaben stehen zurecht auf einem Abstiegsplatz.

By the way: Dem VfB ist auch im 20. Anlauf kein Auswärtssieg gelungen. Zuletzt gelang dies den Schwaben im Dezember 2021. Auf Platz 17 hat der VfB aktuell einen Punkt Rückstand auf die Hertha (16.), drei sind es auf Bochum und Hoffenheim (15. und 14.) und bereits fünf Zähler fehlen auf Augsburg (13.). Das ist zwar alles noch in Schlagdistanz, der Abstand wird auf Dauer aber nur mit Siegen zu verkürzen sein.

Wo bleibt der "Trainer-Effekt!?

VfB-Coach Bruno Labbadia an der Seitenlinie bei der Auswärtspartie beim SC Freiburg (1:2). IMAGO Jan Huebener

Seit dem Trainerwechsel hat sich "punktetechnisch" wenig bis gar nichts getan. Zwei Zähler aus fünf Liga-Spielen unter der Leitung von Bruno Labbadia, dass ist nicht mal im Ansatz als "Effekt" zu bezeichnen. Der VfB agiert nach wie vor frei nach dem Motto: "Am Anfang hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu." Eigentlich ordentliche Auftritte werden zu häufig von individuellen Patzern konterkariert. "Täglich grüßt bei uns das Murmeltier", so bezeichnet es VfB-Trainer Bruno Labbadia.

Sagen wir es, wie es ist: Der Klassenerhalt wird eine dieser Herkules-Arbeiten werden, von denen es im Profifußball, mal hier mal dort, immer welche geben soll. Es wird jetzt die vordringlichste Aufgabe von Bruno Labbadia und seinem Team sein, der Mannschaft die Zuversicht einzuimpfen, die die Basis ist, ein Fußballspiel zu gewinnen. Immerhin im Spiel beim SC Freiburg war der VfB in den Statistiken Zweikampf, Anzahl der Torschüsse und der Laufleistung besser als der Gegner.

Wo sind die Goalgetter des VfB?

Luca Pfeiffer wartet noch auf sein erstes Bundesligator für den VfB Stuttgart. IMAGO Pressefoto Baumann

Es ist gemeinhin so, dass die Mannschaften, die Probleme haben, das Runde ins Eckige zu bugsieren, sich eher mit dem Klassenerhalt als mit den internationalen Plätzen beschäftigen. Der VfB bringt aktuell mit mageren 23 Törchen die zweitschlechteste Offensive an den Start. Nur Schalke 04 ist noch schlechter, aber die Königsblauen sind auch Letzter.

Die Aussichten auf mehr VfB-Tore sind leider gering. Top-Torjäger Serhou Guirassy (6) ist bis auf weiteres verletzt. Die erste Alternative mit Luca Pfeiffer hat es noch nicht geschafft, weil gegen Freiburg und Bremen torlos geblieben, den Status einer "Alternative" abzulegen.

Und sonst? Nicht viel außer Hypothesen: Vielleicht schlägt am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de) die Stunde von Nachwuchsmann Thomas Kastanaras? Vielleicht findet auch Silas Katompa Mvumpa schnell wieder zu seiner alten Stärke.

Vielleicht ... vielleicht lassen wir es an dieser Stelle aber gut sein. Eigentlich müsste doch der ehemalige Stürmer Bruno Labbadia seinen Offensivkräften erklären können, worauf es beim Torabschluß ankommt. Immerhin hat er in 627 Spielen stolze 243 mal getroffen. Deshalb und wegen seiner Erfahrung als Trainer im Abstiegskampf wurde er schließlich auch von der Vereinsführung geholt.