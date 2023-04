Der VfB Stuttgart zeigte gegen Dortmund eine ganz besondere Moral. Der gefühlte Sieg könnte der endgültige Wendepunkt sein. So schaffen die Schwaben auch den Klassenerhalt.

Von Beginn an war sie spürbar, diese Energie in der Stuttgarter Arena. Dieser Glaube, der von der Atmosphäre absolut getragen wurde. Diese Eindrücke schwappten bis auf meinen Reporterplatz. "Die haben sich heute was vorgenommen", war einer meiner ersten Gedanken und beim Blick auf die Tribünen, besonders aber auf die Cannstatter Kurve, wurde das verstärkt. Und diese schwäbischen Mentalitätsmonster sollten das über diese wahnsinnigen, intensiven 97 Minuten immer wieder bestätigen.

"Freunde, hier geht noch was!"

Trotz Unterzahl und 0:2-Rückstand konnte ich nicht anders, als in der Radio-Reportage immer wieder zu betonen: "Ja, es läuft gerade alles für den BVB. Aber Freunde, hier geht noch was! Der VfB gibt sich nicht auf!"

Die Stuttgarter Profis waren mit so viel Überzeugungskraft unterwegs, trotz dieser drohenden Enttäuschung. Dazu das Publikum, das ununterbochen für Stimmung und Unterstützung sorgte. Ein Zusammenspiel, das es braucht im Abstiegskampf. Für einen Reporter sind solche Spiele ein Geschenk! Eine Dramaturgie, die du dir besser nicht ausdenken kannst. Stuttgart kurz vor dem K.o., aber neben ganz viel Mut auch mit extrem großer Moral und der Überzeugung, doch noch mal hier alles auf den Kopf stellen zu können. So baute sich ein emotionaler Spannungsbogen auf, spürbar und hörbar, der sich mit dem Anschlusstreffer von Coulibaly und dem Ausgleich von Vagnoman zum ersten Mal komplett entlud. WAHNSINN!

Schwäbische Mentalitätsmonster

Die Situation quasi aussichtslos und die gesamte Arena, auf und neben dem Platz, wuchs über sich hinaus. Und diese Mannschaft spielt gegen den Abstieg? Trotz aller Objektivität, so eine Begeisterung, so eine Leidenschaft steckt an. Menschlich würde ich sagen. Wer da als Reporter kühl und nüchtern bleibt... nun ja.

Dass diese neue, schwäbische Widerstandfähigkeit dann nochmal, beim 3:3 Ausgleich durch Silas, eine zweite Runde drehte und erneut belohnt wurde, kam für mich dann auch nicht mehr so wirklich überraschend. Was für ein Schlusspunkt eines denkwürdigen Nachmittags.

Wer solche Highlights setzt, gehört in die Bundesliga

Was danach für eine Energie durch das Stadion drang, erlebt man in diesem Job auch nicht allzu oft. Vor allem nicht in dieser Intensität. Das kann man nicht jedes Wochenende abspulen, soviel ist klar. Aber dieses spezielle, besondere Erlebnis könnten Wendepunkt und Startrampe zugleich sein für den Stuttgarter Abstiegskampf. Wer solche Highlights setzt, gehört in die Bundesliga.