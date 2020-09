Stuttgarts Kapitän und Abwehrchef Marc Oliver Kempf musste beim 1:1 gegen St. Pauli bereits nach sieben Minuten ausgewechselt werden. Diagnose: Kieferbruch. Auch Borna Sosa hat sich verletzt.

Kapitän Marc Oliver Kempf hat sich beim Gastspiel in Hamburg den Kiefer gebrochen. Das teilte der schwäbische Zweitligist am späten Samstagnachmittag mit.

Kempf wird sechs bis acht Wochen fehlen

Der 25 Jahre alte Verteidiger hatte sich in der Anfangsphase der Partie beim FC St. Pauli (1:1) in einem Kopfballduell mit Ryo Miyaichi verletzt. "Hi Marc, es tut mir leid das Foul, aber es war nicht absichtlich", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler in einem via Twitter verbreiteten Video des Kiez-Klubs. Miyaichi wünschte Kempf, gute Besserung.

"Kempf dürfte sechs bis acht Wochen ausfallen", hatte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo Tags zuvor gesagt. Der Ausfall dürfte die Schwaben besonders hart treffen - Kempf ist nach Marcin Kaminski und Holger Badstuber schon der dritte Innenverteidiger, der verletzungsbedingt ausfällt.

Entwarnung bei Sosa: Kein Mittelhandbruch

Entwarnung gibt es indes bei Borna Sosa. Bei ihm bestätigte sich der anfängliche Verdacht auf Mittelhandbruch nicht, der kroatische Mittelfeldmann zog sich nach Angaben des Vereins "nur" ein Prellung zu.