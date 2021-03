Marc Oliver Kempf ist in diesen Tagen Gesprächsthema: Als Stammspieler und ehemaliger Kapitän des VfB Stuttgart steht ihm eventuell die erste Nominierung für den A-Kader der Nationalelf bevor. Folgt einer erfolgreichen Saison mit dem VfB der erste Schritt in Richtung Europameisterschaft?

Auf den Rängen der Mercedes-Benz-Arena tauchte letztens ein altes bekanntes Gesicht auf: Thomas Schneider. Nicht als Spieler, nicht als Trainer - sondern als Scout des DFB. Seine Anwesenheit im sonst leeren Stadion war umso auffälliger. Grund seiner Stippvisite: Verteidiger Marc Oliver Kempf, seit 2018 bei den Schwaben. Als ehemaliger Spieler des VfB und späterer VfB-Trainer ist Thomas Schneider bestens vertraut mit dem Stuttgarter Fußballpersonal.

Thomas Schneider (li.) am 03.02.21 in Stuttgart beim Spiel VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach. Imago Imago-Images

Führungsspieler und Stamm-Verteidiger

Kempf stach bereits mit 24 Jahren in Freiburg als Führungsspieler heraus. Ein Jahr nach seinem Wechsel in die Landeshauptstadt wurde der Verteidiger Kapitän beim VfB. Unter Kapitän Kempf stieg der VfB voriges Jahr wieder in die Bundesliga auf. Zwar musste der schnelle Linksfuß seine Kapitänsbinde letzte Saison an Gonzalo Castro abgeben, seinen wichtigen Platz in der Abwehrkette konnte ihm allerdings keiner nehmen: an 24 von 25 bisherigen Spieltagen dieser Bundesligasaison hielt Kempf als Verteidiger die Stellung und bewies sich mit bisher zwei Toren und einer Torvorlage gegen seinen Jugendverein Eintracht Frankfurt. In keiner Bundesliga-Saison erzielte er bisher mehr Treffer. Insgesamt schoss er in der Bundesliga sechs Tore - vier davon für den VfB. Der 26-Jährige bestritt für den VfB bisher 47 Spiele und wurde mit seinem starken Linksfuß neben Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos zur Stammkraft in der neuen Dreierkette. Kempf sorgt für Stabilität. Sein aktueller Vertrag bei den Stuttgartern läuft im Sommer 2022 aus - nun steht eine Vertragsverlängerung im Raum.

Willensstarker Teamplayer

Sowohl in der Bundesliga, als auch eine der 2. Bundesliga überzeugte er als ambitionierter Abwehrspieler – der stets fürs Team sein Bestes gab. Am 19. Spieltag der zweiten Liga spielte der VfB am 29.01.20 gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Ein Heimspiel für die Stuttgarter, bei dem Kempf in der 32. Minute für die Führung sorgte und damit seinen zweiten Treffer der Saison 19/20 erzielte:

Kempf zeigte sich willensstark und flexibel – der damalige Trainerwechsel von Tim Walter zu Pellegrino Matarazzo, der den VfB seit Dezember 2019 trainiert, schränkte ihn in seinem Ehrgeiz trotz taktischer Umstellung nicht ein. Auch der Nationalmannschaft steht im Sommer mit dem Rücktritt Joachim Löws ein Trainerwechsel bevor. Kempfs Flexibilität ist hierfür eine gute Voraussetzung, um erfolgreich zu spielen. Auch der Verlust der Kapitänsbinde am Ende der Saison 19/20 und einige Verletzungen hinderten ihn nicht daran, die Stuttgarter Mannschaft weiterhin voranzutreiben: Kempf ist ein Kämpfer, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt.

Zweikampferfahren und zweifacher U-Europameister

Auch als "Zweikampfmonster" (VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im "Kicker") konnte Kempf sich beim VfB beweisen: Im Zweikampf-Ranking liegt er mit einer Quote von 60,5 Prozent auf dem 4. Platz innerhalb der Mannschaft. Von allen Stuttgartern fing er zudem die meisten gegnerischen Zuspiele ab - ließ es also gar nicht erst zum Zweikampf kommen. Das zeugt von hoher Spiel-Intelligenz. Diese Stärken kamen ihm auch bei bisherigen Auftritten für die U-Nationalmannschaft zugute: Kempf spielte 2010 erstmals für die deutsche U16, war bis zur U21 stets Mitglied des Nationalkaders. Mit zwei Toren hatte er maßgeblichen Anteil am Gewinn der U19-Europameisterschaft 2014 sowie der U21-Europameisterschaft 2017 in Polen. Er stand bei beiden Turnieren für alle Spiele der deutschen Mannschaft die volle Spielzeit auf dem Platz. Länderspielerfahrung bringt der junge Vater also durchaus mit - vielleicht kann er diese bald ausbauen, im A-Kader.