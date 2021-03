per Mail teilen

Hat der VfB Stuttgart bald zwei deutsche A-Nationalspieler in seinen Reihen? Marc Oliver Kempf und Waldemar Anton könnten laut "Kicker" von Joachim Löw für die Länderspiele Ende März nominiert werden. Auch ein argentinisches Talent gerät in den DFB-Fokus.

Sie sind die beiden Konstanten in der VfB-Abwehr: Waldemar Anton und Marc Oliver Kempf. Die Verteidiger sind bei Pellegrino Matarazzo in der Dreierkette gesetzt. Der 26-jährige Kempf verpasste in dieser Saison bislang nur ein Spiel. Gegen Frankfurt bereitete der Innenverteidiger zudem den Führungstreffer von Sasa Kalajdzic vor.

Zentralverteidiger Anton - Passquote 88,5 Prozent

Auch Waldemar Anton, den der VfB im Sommer letzten Jahres verpflichtete, überzeugt in dieser Saison in der Abwehr der Stuttgarter und entwickelt sich immer mehr zum Abwehrchef der Schwaben. Als zentraler Verteidiger in der Dreierkette glänzt er mit einer Passquote von 88,5 Prozent. VfB-Trainer Matarazzo lobte Waldemar Anton jüngst: "Waldi ist sehr zweikampfstark, sehr aktiv und taktisch sehr intelligent."

Marc Oliver Kempf: Steht der 26-Jährige VfB-Abwehrmann auch auf dem Zettel von Bundestrainer Joachim Löw? Imago IMAGO / Pressefoto Baumann

Laut einem Bericht des „Kicker“ soll Thomas Schneider, Chefscout des DFB und Ex-VfB-Trainer, Anton und Kempf bei den Heimspielen beobachtet haben. Demnach könnten Anton und Kempf von Bundestrainer Joachim Löw für die kommenden Länderspiele der Nationalmannschaft nominiert werden. Deutschland bestreitet Ende März gegen Island (25.03.), Rumänien (28.03.) und Nordmazedonien (31.03.) Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar.

Zuletzt war es VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der Waldemar Anton aufgrund guter Leistungen für die Nationalmannschaft ins Spiel gebracht hatte. Anton spielte elf Mal für die deutsche U21, könnte aber auch für die russische Nationalmannschaft spielen, da er in Usbekistan geboren wurde. Kempf und Anton waren in der Vergangenheit beide mit den DFB-Nachwuchsmannschaften erfolgreich: Kempf gewann die Europameisterschaft mit der U19, Anton mit der U21. Für die Verteidiger wäre es die erste Nominierung in den A-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

German Gaucho? Mateo Klimowicz wird angeblich von U21-Trainer Stefan Kuntz beobachtet. Imago IMAGO / Sportfoto Rudel

Auch ein dritter VfB-Spieler soll es dem DFB angetan haben: Mit Mateo Klimowicz, Sohn des Ex-Bundesligaspielers Diego Klimowicz, soll der DFB laut "Kicker" in Gesprächen über einen Nationenwechsel sein. Das 20-jährige Offensivtalent, das zu den "Jungen Wilden" beim VfB gehört, besitzt neben dem argentinischen auch den deutschen Pass und könnte zukünftig für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflaufen.

Für die Jugendnationalmannschaften Argentiniens hat Klimowicz bisher noch kein Spiel absolviert. Im Sommer 2019 wechselte er von der zweiten argentinischen Liga zum VfB. Für den VfB Stuttgart erzielte Klimowicz in der aktuellen Saison ein Tor und bereitete drei Treffer vor.