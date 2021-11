VfB Stuttgart: Abstiegskampf? Keine Panik!

Keine Frage, der VfB Stuttgart steckt in einer sportlichen Krise. Im Herbst 2021 ist der VfB wieder einmal im Abstiegskampf angekommen. Hat das irgendjemanden überrascht?

"Willkommen beim Kampf um den Klassenerhalt - aber seit Spieltag eins."

Keine Panik! Das ist nicht nur das Motto von Altrocker Udo Lindenberg oder der 1990er-Jahre-Buchreihe "Per Anhalter durch die Galaxis", sondern auch dieser Tage vom VfB Stuttgart. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge stehen die Schwaben auf Platz 15 - mit einem Pünktchen Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Sportdirektor Sven Mislintat zeigte sich nach der 0:1 Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld nicht allzu überrascht davon: "Wir sind genau da angekommen, wo wir uns vor der Saison gesehen haben: Mitten im Abstiegskampf." Mit Blick in die sozialen Medien kann man erkennen, dass so auch die Mehrzahl der VfB-Fans denkt. Schließlich wissen alle, die es mit dem Fußball halten, um folgendes ungeschriebene Gesetz: "Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger immer das schwerste."

Warum läuft es so, wie es läuft?

Die Frage, warum der VfB Stuttgart im zweiten Jahr nach seinem wiederholten Aufstieg aktuell da steht, wo er eben steht, ist nach der Lage der Fakten einfach zu beantworten: VfB-Coach Pellegrino Matarazzo fehlen mehr als ein Dutzend Profis. Mit Sasa Kalajdzic, Silas Katompa Mvumpa, Omar Marmoush und Chris Führich fehlt die komplette etablierte Offensivreihe. "Wir dürfen nicht vergessen, dass uns alles vorne ausfällt, was wir vor Beginn der Saison für die Start-Elf eingeplant haben", erklärt Mislintat. Dass der unerfahrene junge Kader nicht in der Lage ist, Woche für Woche auf personelle wie taktische Umstellungen adäquat zu reagieren, ist durchaus nachvollziehbar. Einzig das Experiment, Linksverteidiger Borna Sosa als Rechtsaußen aufzustellen, dürfte als gelungen gewertet werden.

Wohin geht die Reise?

"Wenn wir wieder volle Kapelle haben, sehen wir einen anderen VfB Stuttgart."

In der vergangenen Saison hatte der VfB nach dem 11. Spieltag sieben Punkte mehr auf dem Konto und stand auf dem siebten Tabellenplatz. So unbefriedigend die Lage derzeit für den Verein und seinen Anhang ist, aber bis auf unbestimmte Zeit muss man sich wohl oder übel mit Durchhalteparolen über Wasser halten: "Wenn wir wieder die volle Kapelle haben, sehen wir einen anderen VfB Stuttgart", so die Hoffnung von Sven Mislintat. Aber egal, wer alles nach der Länderspielpause zurückkehrt, das ist beileibe keine Garantie dafür, dass der VfB dann sofort wieder in die Erfolgsspur findet. Es bleibt nur zu hoffen, dass kein weiterer Profi nach seiner Länderspielreise verletzt nach Stuttgart zurückhumpelt. Aber es ist gut zu wissen, dass selbst in diesem Fall bei den sportlich Verantwortlichen unter dem roten Dach in Cannstatt wohl keine Panik ausbrechen würde.