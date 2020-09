Beim VfB Stuttgart läuft es in der 2. Bundesliga alles andere als rund: Fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen sind eindeutig zu viel für den Aufstiegsaspiranten. Sportdirektor Sven Mislintat will trotz der aktuellen Talfahrt im Winter nicht personell nachlegen.

"Ich finde unseren Kader immer noch sehr, sehr breit und gut aufgestellt. Wir können in vielen Bereichen auf extreme Verletzungen und Sperren reagieren. Wir sind, was das angeht, zufrieden. Wir müssen es einfach besser auf den Platz bringen", sagte Mislintat einen Tag nach dem 1:2 des VfB Stuttgart beim SV Sandhausen: "Ich sehe nicht, dass wir nachlegen müssen." Der VfB steht in der 2. Bundesliga nach 15 Spieltagen nur auf Rang drei der Tabelle. Spitzenreiter Arminia Bielefeld hat sechs Punkte Vorsprung, der Hamburger SV ist drei Zähler voraus. Auf den 1. FC Heidenheim und Rang vier hat der VfB einen Puffer von drei Punkten. Erklärtes Ziel des Absteigers ist die direkte Rückkehr in die Bundesliga.