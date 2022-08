Nach Haftentlassung: Karazor wieder im VfB-Training

per Mail teilen

Atakan Karazor ist ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zurückgekehrt. Das bestätigten die Schwaben am Mittwoch.

Der Mittelfeldspieler Atakan Karazor hatte den Auftakt verpasst, weil er im Juni auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza festgenommen worden war und mehrere Wochen lang in Untersuchungshaft gesessen hatte. Gegen Karazor, der zuletzt individuelle Einheiten absolvierte, wird wegen einer "mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung" ermittelt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Das Beispiel Karazor: Profisportler ohne Training, welche Auswirkungen hat das?

Auch Kalajdzic und Sosa wieder auf dem Platz

Auch Stürmer Sasa Kalajdzic und Außenverteidiger Borna Sosa trainierten wieder mit. Ob einer der drei Spieler für den Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig am Sonntag (15:30 Uhr) infrage kommt, ist unklar. Am wahrscheinlichsten dürfte ein Einsatz von Stürmer Kalajdzic sein. Er hatte zuletzt beim 1:0-Pokalerfolg gegen Dynamo Dresden wegen Problemen am Sprunggelenk gefehlt. Sosa musste wegen Adduktorenproblemen aussetzen und konnte teilweise nur individuell trainieren.